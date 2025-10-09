Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis joi avertizări hidrologice cod portocaliu și cod galben, ca urmare a situației hidrometeorologice și a prognozei pentru următoarele 24 de ore.

Fenomenele vizate constau în creșteri de debite și niveluri pe anumite râuri, cu risc de depășire a cotelor de apărare.

Potrivit INHGA, „în intervalul 9 octombrie, ora 10:00 – 9 octombrie, ora 24:00, este în vigoare Codul Portocaliu de inundaţii pentru judeţul Constanţa, unde sunt vizate sectoarele râurilor Topolog (sectorul aferent S.H. Saraiu) şi Casimcea (sectorul aval confluenţă cu râul Cartal)”.

Cod galben până sâmbătă după-amiază în mai multe județe

De asemenea, „în intervalul 9 octombrie, ora 10:00 – 10 octombrie, ora 12:00, va fi activ Codul Galben de inundaţii, care vizează judeţele Olt, Teleorman, Tulcea şi râurile din jumătatea de nord a judeţului Constanţa”, precizează sursa citată.

Recomandări pentru populație

INHGA atenționează cetățenii să manifeste prudență sporită și să respecte instrucțiunile autorităților locale:

Evitați deplasările și activitățile în apropierea râurilor sau a zonelor inundabile;

Curățați șanțurile și rigolele de scurgere pentru a facilita evacuarea apelor;

Fiți atenți la propagarea viiturilor formate anterior în amonte.

