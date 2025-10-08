Codul roșu de ploi abundente afectează mai multe județe, inclusiv București, unde sistemul de canalizare a fost copleșit. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor, iar școlile și universitățile își ajustează cursurile.

Ciclonul Barbara continuă să afecteze România, aducând ploi torențiale și inundații în mai multe județe.

Ministerul Transporturilor a anunțat miercuri că, pe două drumuri naționale – DN 22D în județul Tulcea și DN 2A în localitatea Gălbiori (Ialomița) – se înregistrează acumulări de apă pe carosabil, iar echipele de intervenție acționează pentru evacuarea apei și semnalizarea zonelor afectate.

Totodată, Transfăgărășanul și Transalpina rămân închise circulației, din cauza condițiilor meteo severe de la altitudini mari.

Activitate normală în porturi și pe calea ferată

Ministerul Transporturilor a transmis că porturile funcționează în regim normal, însă Bara Sulina este temporar închisă navigației „din cauza intensificărilor de vânt și ploaie”.

„ARSVOM și AFDJ sunt pregătite să intervină dacă situația o va impune”, a mai precizat instituția.

Traficul feroviar și cel subteran (Metrorex) se desfășoară în condiții normale, fără incidente sau întârzieri cauzate de ploi.

Bucureștiul sub apă – ploi record și intervenții masive

În Capitală, mai multe străzi din zonele periferice au fost inundate, iar autoritățile au emis avertizări RO-ALERT, cerând populației să evite deplasările inutile. Meteorologii avertizează că precipitațiile pot depăși 140 de litri pe metru pătrat, o cantitate dublă față de media lunară obișnuită.

Climatologul Monica Ioniță avertizează că infrastructura orașului nu este pregătită pentru un astfel de volum de apă:

„140 L/m² este mult, mult mai mult pentru București. Acest lucru poate fi, aș spune, un pic catastrofal, pentru că este un oraș foarte urbanizat. Sistemul de canalizare al Bucureștiului a fost conceput să reziste undeva la 50–60 L/m². (…) Există riscul ca o mare parte a metroului să aibă infiltrații de apă și chiar inundații în anumite zone ale Bucureștiului.”

Zeci de intervenții și mii de locuințe fără curent

ISU București-Ilfov a raportat 62 de intervenții în ultimele 24 de ore – 41 în București și 21 în Ilfov – pentru gestionarea efectelor ploilor abundente. În același timp, peste 13.000 de gospodării din țară au rămas fără energie electrică.

Potrivit Companiei Apa Nova, în doar 20 de ore, în București s-a acumulat 96% din cantitatea medie de precipitații pentru întreaga lună octombrie, iar debitul maxim al apei care a tranzitat sistemul de canalizare „este comparabil cu cel al râului Prut”.

Școli și universități închise din cauza vremii

Peste 550.000 de elevi au rămas acasă miercuri, cursurile fiind suspendate în mai multe județe afectate de ploi. În Capitală, Inspectoratul Școlar a anunțat că orele vor fi recuperate ulterior, iar școlile pot opta pentru desfășurarea cursurilor online.

Universitățile au libertatea de a decide individual asupra modului de desfășurare a activităților, în funcție de condițiile locale.

