Liderii coaliției de guvernare s-au reunit luni, la Palatul Victoria, pentru ultimele negocieri privind rectificarea bugetară.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, s-a ajuns la un acord asupra formei finale a proiectului, care urmează să fie adoptat de Executiv miercuri sau joi, în funcție de procesul de avizare.

La întâlnire au participat premierul Ilie Bolojan, președintele PNL Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD Cseke Atilla, Ionuț Moșteanu din partea USR și Varujan Pambuccian, reprezentant al Grupului minorităților naționale din Parlament.

Alocări prioritare pentru ministerele de forță

Analiza Ministerului de Finanțe arată că fondurile disponibile nu pot acoperi toate solicitările, care se ridică la aproximativ 80 de miliarde de lei. „Nu putem asigura 80 de miliarde de lei, cât au cerut ordonatorii”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.

Cele mai mari suplimentări vor fi direcționate către Ministerul Muncii, responsabil de plata pensiilor și alocațiilor, care va primi 5,5 miliarde de lei.

Ministerele Transporturilor și Dezvoltării, implicate în proiecte majore de infrastructură, vor beneficia fiecare de alocări de peste 2 miliarde de lei.

În schimb, portofolii cu bugete mai reduse, precum Ministerul Culturii, vor primi doar câteva milioane, deși solicitările au fost de zeci de ori mai mari.

Mesaj de stabilitate către partenerii financiari

Președintele Nicușor Dan a subliniat duminică importanța rectificării bugetare pentru credibilitatea României în fața investitorilor.

„Discuţia cea mai importantă de săptămâna viitoare e discuţia pe rectificare, pentru că noi trebuie să dăm un semnal pentru oamenii care ne-au împrumutat cu bani, şi sunt mulţi, că suntem serioşi”, a afirmat șeful statului.

El a adăugat că atât rectificarea ce va fi adoptată săptămâna aceasta, cât și proiectul de buget pe anul 2026, care urmează să fie prezentat în noiembrie, reprezintă dovezi ale stabilității guvernamentale.

Anterior, premierul Ilie Bolojan indicase că rectificarea ar putea fi aprobată într-o ședință extraordinară a Guvernului, programată marți.

