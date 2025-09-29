Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis luni un mesaj de felicitare către cetățenii și autoritățile din Republica Moldova, după victoria obținută de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) la alegerile parlamentare de duminică.

„Vreau să felicit în mod deosebit şi autorităţile Republicii Moldova pentru modul exemplar în care au organizat scrutinul şi pentru felul în care au făcut faţă unui complex de presiuni menite să deturneze dorinţa oamenilor. În final, aşa cum se întâmplă în democraţii autentice, votul oamenilor este ceea ce a făcut diferenţa”, a scris Bolojan pe Facebook.

Șeful Guvernului a subliniat că direcția europeană a Republicii Moldova este una firească și sprijinită de România.

„Personal, dar şi în numele Guvernului României, vom fi alături de Republica Moldova pe acest drum. Felicitări, Republica Moldova!”, a conchis premierul.

PAS obține majoritatea parlamentară

Conform datelor preliminare furnizate de Comisia Electorală Centrală, după procesarea a 99,52% din voturi, PAS a înregistrat 50,03% din sufragii, asigurându-și majoritatea în Parlament. Blocul Patriotic a obținut 24,26%, Alternativa – 7,99%, Partidul Nostru – 6,21%, iar partidul Democrația Acasă – 5,63%.

Reacția opoziției

Igor Dodon, liderul alianței de opoziție, a chemat luni la un protest pașnic în fața Parlamentului de la Chișinău și a anunțat că intenționează să conteste rezultatul scrutinului, care consolidează puterea formațiunii fondate de președinta Maia Sandu.

