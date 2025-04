Clem Burke, legendarul baterist al trupei Blondie, a murit la 70 de ani

Clem Burke, celebrul baterist cunoscut mai ales pentru rolul său esențial în succesul formației Blondie, a murit la vârsta de 70 de ani, în urma unei lupte private cu cancerul.

Informația a fost confirmată luni de reprezentanții trupei printr-un mesaj emoționant postat pe contul oficial de Instagram. Tipul de cancer nu a fost dezvăluit.

„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a prietenului și colegului nostru drag, Clem Burke, în urma unei lupte discrete cu cancerul. Clem nu a fost doar bateristul nostru, ci inima trupei Blondie. Talentul său, energia debordantă și pasiunea pentru muzică au fost inegalabile”, au transmis colegii săi.

Clem Burke a contribuit decisiv la definirea sunetului rebel și inovator al trupei

Burke a fost recrutat în anii ’70 de Debbie Harry și Chris Stein, fondatorii trupei Blondie, și a contribuit decisiv la definirea sunetului rebel și inovator al formației. A marcat epoca punk și new wave prin ritmurile inconfundabile de pe piese iconice precum „Heart of Glass”, „One Way or Another” sau „Call Me”, hit care a făcut parte din coloana sonoră a filmului American Gigolo.

După destrămarea trupei la începutul anilor ’80, Burke a devenit un nume râvnit în industrie, colaborând cu o serie impresionantă de artiști și trupe. A cântat cu Ramones, The Romantics, Eurythmics, Iggy Pop, Bob Dylan, Joan Jett și Go-Go’s, printre alții. Descris ca un „supraviețuitor al rockului”, Clem Burke a traversat decenii de muzică reinventându-se constant și aducând contribuții notabile în multiple proiecte.

În 2006, a fost introdus în Rock & Roll Hall of Fame alături de ceilalți membri originali ai trupei Blondie, un moment definitoriu pentru cariera sa.

