Will Smith anunță lansarea primului său album după 20 de ani, intitulat Based on a True Story, care va fi disponibil pe 28 martie 2025.

Albumul marchează o revenire în cariera muzicală a actorului, care a trecut printr-o perioadă dificilă din cauza incidentului de la Premiile Oscar din 2022, când l-a lovit pe Chris Rock.

În ciuda acestui incident, Will Smith a continuat să muncească la acest proiect, iar acum este nerăbdător să-l lanseze publicului.

Pe Instagram, Smith a menționat că a lucrat mult timp la acest album și că este încântat să-l împărtășească cu fanii. Traseul include colaborări cu Teyana Taylor, fiul său Jaden, Jazzy Jeff și alții.

Printre piesele deja lansate se numără Beautiful Scars (care face referire la incidentul de la Oscaruri), Tantrum (cu Joyner Lucas), Work of Art (cu Jaden și Russ) și You Can Make It, un track cu influențe gospel.

Will Smith a păstrat o imagine relativ discretă în public după incidentul de la Oscaruri, care i-a adus o interdicție de zece ani de la evenimentul Premiilor Academiei. De asemenea, cariera sa cinematografică a avut de suferit, iar filmul Emancipation din 2022 nu a avut succes la box office.

Totuși, revenirea sa în 2024 cu Bad Boys: Ride or Die a fost un succes comercial, câștigând peste 400 de milioane de dolari, mult mai mult decât bugetul său de 100 de milioane.

În Beautiful Scars, Smith abordează incidentul de la Oscaruri, referindu-se la acesta ca la o oportunitate de a-și reconstrui imaginea.

Într-un interviu, el a vorbit despre cum vrea să își ridice arta muzicală la același nivel de excelență pe care l-a atins ca actor, comparându-se cu tehnica japoneză de restaurare a ceramicii, kintsugi, care implică refacerea unui obiect spart într-un mod frumos și simbolic.

