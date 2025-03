Scandalul din AUR continuă. Președintele Consiliului Național al AUR, Claudiu Târziu, a cerut joi ca cei care l-au atacat „în mod nedemn, lipsit de colegialitate și cu acuzații dintre cele mai grave și insulte de neșters” ar trebui demiși, altfel înseamnă că au avut girul lui George Simion. „Nu pot fi terfelit așa”, a conchis Târziu, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Târziu a spus că nu a vorbit încă cu Simion despre aceste atacuri la adresa lui, dar că speră că o discuție lămuritoare să aibă loc cât mai curând.

„Să tragem o concluzie și apoi să vedem încotro mergem. Este grav ce s-a întâmplat. Atacul suburban, nedemn și lipsit de orice fel de temei împotriva mea, susținut și de alți membri ai conducerii partidului prin postări publice și prin redistribuirea acelei postări infame a unui coleg de partid, trebuie sancționat în mod categoric pentru că înseamnă că dacă el nu va fi sancționat, a avut girul președintelui de partid”, a declarat Claudiu Târziu.

„Eu încă sper că George Simion nu a avut cunoștință și nu și-a dat acordul pentru această campanie de defăimare a mea, dar este grav și dacă n-a știut și nu i s-a cerut acordul și dacă a știut și și-a dat acordul.

De aceea eu cer măsuri reparatorii imediate, demisia sau demiterea celor care m-au atacat în felul acesta. Eu sunt totuși unul dintre liderii partidului, sunt o voce pregnantă a acestui partid și nu pot fi terfelit în felul acesta”, a adăugat el.

Pe de altă parte, Târziu și-a exprimat mirarea de ce Călin Georgescu nu a ișit încă public să confirme susținerea lui Simion.

„Așa ar fi fost natural. Poate o va face de acum înainte, că intrăm în campania electorală și va avea mai mare impact. Declarația dânsului dacă nu va face, lasă se planeze echivocul și nu cred că este bine nici pentru imaginea domniei sale, nici pentru candidatura lui George Simion și în general pentru starea suveraniștilor care au nevoie să știe dacă George Simion este sau nu este susținut de domnul Georgescu”, a afirmat Claudiu Târziu.

Târziu spune că nu are un plan de rezervă



El a spus încă o dată că nu va pleca din partidul pe care l-a fondat și că nu are un plan B.

„Nu plec din casa mea, nu părăsesc partidul pe care l-am fondat și pe care l-am adus la nivelul la care este, decât dacă voi constata că el s-a îndepărtat de ceea ce trebuia să fie, de drumul pe care am pornit noi pentru a sprijini cauza națională și că nu mai poate fi readus pe acest drum. Dacă voi constata acest lucru și că nu am cum să rezolv această problemă, atunci voi vedea ce fac. Dar în acest moment eu nu am un plan B, nu mi-am făcut un partid de rezervă, nu am discutat cu nimeni în acest sens”, a mai precizat europarlamentarul AUR.

În urmă cu două zile, Claudiu Târziu a declarat, pentru Antena 3 CNN, că este țința unei „campanii dezlănțuite” în interiorul AUR, în care a primit „insulte de neșters”. Acesta avertizează că fie lămurește totul cu George Simion, fie „ne despărțim igienic”.

„S-a întâmplat că sunt ținta unei campanii dezlănțuite în interiorul partidului împotriva mea și vreau să știu și eu care sunt mecanismele care au declanșat-o. Ce anume i-a îndemnat pe unii dintre colegii mai puțin experimentați și mai agitați să se facă utili să mă atace într-un mod nedemn, lipsit de colegialitate și cu acuzații dintre cele mai grave și insulte de neșters. Eu încă mă păstrez într-o oarecare rezervă pentru că vreau să am o discuție lămuritoare cu George Simion”, a declarat Claudiu Târziu, aflat la Parlamentul European, pentru jurnalista Antena 3 CNN Sabina Iosub.

Târziu a adăugat că, din câte știe el, nu se întâmplă nimic în partid fără știrea lui George Simion.

Duminică, Târziu l-a acuzat pe un coleg de partid care i-a cerut demisia că face acest lucru la comanda lui George Simion, deoarece „nimeni nu mișcă în front fără un ordin precis de la șeful suprem al AUR”. Mai mult, co-fondatorul AUR l-a numit pe președintele partidului un „autocrat pur-sânge” și a spus că lui George Simion îi este „frică” să tranșeze disputa cu el.

Claudiu Târziu a susținut, într-o postare pe Facebook, că i-a cerut în mai multe rânduri lui George Simion să poarte o discuție cu el, dar președintele AUR a ales să „arunce în luptă un plutonier provincial”.

