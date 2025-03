Gigi Becali a anunțat, luni, că nu îl mai susține pe George Simion la alegerile prezidențiale din mai. Patronul FCSB a mai spus că postul de deputat l-a costat, în total, 800.000 de euro.

„În primul rând, eu nu-l susțin pe Simion, o să vedeți în următoarele zile și-o să vedeți de ce. O să zică lumea că Sistemul m-a pus, dar el a făcut niște declarații care m-au deranjat pe mine că, vezi Doamne!… credea că nu văd pe TikTok și că… dar uite că sunt oameni care l-au înregistrat și mi-au dat. Că, vezi Doamne!, să merg la oi, la biserică și la fotbal. Și atunci declarațiile astea m-au făcut să-mi dau seama de niște lucruri”, a declarat Becali, la B1 TV.

Gigi Becali a continuat spunând că nu îl va ataca prea tare pe Simion acum pentru că „îmi e milă de el”.

„Pe mine postul ăsta de deputat m-a costat aproape 700.000 de euro. Nu că i-am dat lui bani, dar acolo unde se ducea el la Pechea (unde au fost inundațiile anul trecut) și spunea „nea Gigi, cu Pechea am crescut 5%!”… pe mine m-a costat 700.000 de euro. Deci oamenii ăia nu tre’ să-l voteze, că n-a făcut el, eu am făcut”, a explicat Becali.

Pe lânga suma de 700.000 de euro, Becali spune că a mai donat partidului AUR încă 100.000 de euro.

Călin Georgescu i-a cerut lui Gigi Becali 350000 de dolari pentru a aduce în România echipa lui Donald Trump

Gigi Becali a dezvăluit, marți, la Antena 3 CNN, că oamenii lui Călin Georgescu l-au contactat și i-au cerut 350.000 de dolari pentru a aduce în România echipa lui Donald Trump.



„Un om de afaceri din Bacău m-a sunat și mi-a dat și mesaj să mă întrebe dacă pot să plătesc 350.000 de dolari în America pentru vizita unei echipe apropiate lui Trump, după ce a câștigat Georgescu atunci, adică între tururi.

Eu am spus că nu dau 350.000, eu în America plătesc 5 milioane pe loc, pentru că am acolo neamuri cu foarte mulți bani. Dar trebuie să mă sune Georgescu pentru asta. Și cum Georgescu nu m-a sunat, nu am plătit niciun ban.

Apoi am pus pe cineva să-l întrebe pe Georgescu dacă îl cunoaște pe omul acesta. Mi-a zis că-l știe, dar că nu face parte din echipa lui. Ulterior, am vorbit cu altcineva, care mi-a spus să mă feresc de el, că e un escroc.

