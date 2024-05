Cine este românul arestat pentru trădare, a cărui arestare a dus la expulzarea unui diplomat rus

Portalul instanțelor de judecată a publicat date din dosarul de la Curtea de Apel București, pe baza căruia un cetățean român a fost arestat pentru trădare.

Este vorba de arestarea cetățeanului Piscan Alexandru Dorin. Decizia de arestare luată de magistrații români împotriva acestuia a fost luată simultan cu o decizie de expulzare din România a unui diplomat de la Ambasada Rusiei din București. Numele diplomatului rus care a fost expulzat din România nu a fost anunțat public.

Dosarul de trădare poartă numărul 3397/2/2024 și a fost înregistrat la Secţia a II-a Penală a Curții de Apel București la data de 23 mai 2024, cu ultima modificare la data de 24 mai 2024. Informația făcută publică de Ministerul Justiției este următoarea:

“În baza art. 226 din Codul de procedură penală, admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, în dosarul nr. 2472/19/P/2024. În baza art. 202 din Codul de procedură penală, raportat la art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală, dispune luarea măsuri arestării preventive a inculpatului PISCAN ALEXANDRU-DORIN (DATE), cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare, în formă continuată, prevăzută de art. 394 lit. b) din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 23.05.2024, până la data de 21.06.2024, inclusiv. În temeiul art. 230 din Codul de procedură penală, dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă a inculpatului”

Separat, DIICOT a transmis un comunicat de presă, la data de 24 mai 2024, cu privire la reținerea urmată de arestare, a unui cetățean român. Comunicatul DIICOT nu precizează numele cetățeanului care a fost arestat. Iată comunicatul DIICOT:

La data de 23.05.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea unui inculpat (cetățean român), cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că începând cu anul 2022 acesta a procedat la supravegherea unor obiective militare românești sau aparținând NATO amplasate în proximitatea municipiului Tulcea, colectând informații cu caracter militar și efectuând fotografii privind tehnica militară de luptă și deplasarea personalului în zona de graniță cu Ucraina, pe care le-a transmis către diplomați din cadrul Ambasadei Federației Ruse la București.

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate mai multe mijloace de probă. A fost sesizată Curtea de Apel București care a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul DIICOT – Structura Centrală și ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și structurilor subordonate.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului Român de Informații, Direcției Generale de Informații a Apărării din cadrul Ministerului Apărării Naționale și jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei ”Vlad Țepeș” .

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Tehnic și de Criminalistică al DIICOT și Direcția Operațiuni Speciale din cadrul IGPR.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție”

Tot la data de 24 mai 2024, Ministerul român de Externe a transmis un comunicat în care anunța că un diplomat de la Ambasada Rusiei din București a fost declarat persona non grata. Această decizie echivalează cu expulzarea din România a diplomatului rus. Imediat după aceea, într-o declarație de presă pe care a susținut-o la sediul MAE, însăși ministrul de Externe, Luminița Odobescu, preciza că diplomatul rus a fost declarat persona non grata.

Ambasada Rusiei a replicat printr-un comunicat transmis pe internet: “La 24 mai a.c, însărcinatului cu afaceri al Federației Ruse la MAE al României i-a fost înmânată o notă verbală prin care se notifică decizia autorităților române de a declara persona non grata un diplomat rus sub pretextul unei activități incompatibile cu statutul diplomatic. Această măsură, îndreptată către o degradare ulterioară a relațiilor bilaterale dintre țările noastre, provoacă regret. In activitatea sa Ambasada, urmează în mod strict prevederile Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961 și respinge categoric toate acuzațiile nemotivate împotriva diplomatului său. Partea rusă își rezervă dreptul de a lua măsuri de răspuns”.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!