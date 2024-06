VIDEO. Denis Alibec, gata pentru România – Ucraina: “Nu cred că ne este teamă de cineva”

Cu doar câteva ore înainte, Denis Alibec, în vârstă de 32 de ani, și-a exprimat entuziasmul pentru duelurile dificile din grupa națională. Atacantul a subliniat așteptările sale de a juca împotriva unor adversari de top precum Kevin de Bruyne și Mykhailo Mudryk.

Alibec a evidențiat și unitatea ca fiind marele avantaj al echipei naționale române. Astfel, în ciuda provocărilor pe care le va întâmpina în confruntările din grupă, jucătorii sunt determinați să își demonstreze potențialul și să reprezinte cu mândrie România în competiția europeană de fotbal.

Acum știm toate echipele, le știm jucătorii, le știm stilul de joc. Sunt trei echipe foarte bune. Ucraina, în special, are jucători în top 5 campionate din lume. Cred că va fi un meci frumos și va trebuie să ne ridicăm la nivelul lor. Nu cred că ne este teamă de cineva. Sunt jucători importanți ai Europei. De Bruyne cred că este vedeta grupei. Suntem foarte uniți. Unitatea ne va ajuta foarte mult, suntem o familie și avem talent. Cred că și teama să mai rămânem acasă încă 4 ani. Eu zic că echipa are multe de arătat și că țera noastră are talente individuale de arătat,

a declarat Denis Alibec, pentru FRF TV.