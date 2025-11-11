China cere sprijinul Germaniei pentru a convinge Olanda să anuleze confiscarea companiei Nexperia

China a solicitat oficial sprijinul Germaniei pentru a presa guvernul olandez să revoce decizia de confiscare a producătorului de cipuri Nexperia, companie deținută de grupul chinez Wingtech și cu sediul în Țările de Jos, notează Reuters.

Declarația a fost făcută marți de ministrul chinez al Comerțului, Wang Wentao, în timpul unei convorbiri telefonice cu Katherina Reiche, ministrul german pentru Economie și Energie, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul ministerului chinez.

Criza Nexperia lovește lanțurile globale de aprovizionare

Nexperia, un important producător de semiconductori utilizați în industria auto și electronică, a devenit epicentrul unei crize internaționale de aprovizionare, după ce Beijingul a impus restricții la export pentru produsele fabricate în China, ca răspuns la măsura Olandei.

Guvernul olandez a decis pe 30 septembrie să preia controlul asupra companiei, invocând riscuri la adresa securității economice europene și temeri că producția ar putea fi transferată în China.

China a calificat acțiunea drept „o ingerință nejustificată” în afacerile unei companii chineze și a acuzat Haga că este responsabilă pentru perturbările apărute în lanțul global de aprovizionare.

Beijingul cere Berlinului să intervină

„China speră ca Germania să joace un rol activ în a îndemna guvernul olandez să corecteze cât mai curând practicile sale eronate, să revoce măsurile impuse și să promoveze o soluționare rapidă a problemei”, a transmis Wang Wentao, conform comunicatului oficial.

Ministerul german al Economiei a refuzat să comenteze detaliile discuției dintre China și Țările de Jos, însă a subliniat că menține un dialog strâns cu partenerii olandezi.

Reiche a evidențiat în discuție importanța relațiilor economice solide dintre Germania și China, dar a atras atenția asupra dezechilibrelor tot mai mari din comerțul bilateral. De asemenea, ea a criticat noile restricții chineze la exporturile de pământuri rare, afirmând că acestea „nu respectă standardele internaționale” și pot avea „un impact semnificativ asupra competitivității Germaniei”.

