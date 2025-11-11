Cadavrul tranșat descoperit în Franța a fost identificat ca fiind cel al unui proprietar elvețian dat dispărut

Un trup găsit secționat în două pe malul unui râu din Franța a fost identificat ca aparținând unui proprietar elvețian dat dispărut, au anunțat marți autoritățile elvețiene, citate de AFP.

O femeie franceză în vârstă de 39 de ani, chiriașa bărbatului de 75 de ani, se află în prezent în arest în Elveția.

Analiza ADN a confirmat că trupul descoperit aparține unui locuitor din Sainte-Croix, în cantonul Vaud, vestul Elveției, care fusese dat dispărut pe 31 octombrie, a declarat pentru AFP Vincent Derouand, purtător de cuvânt al Parchetului din Vaud.

Cadavrul, tăiat în două la nivelul taliei și acoperit cu o substanță albă, a fost găsit pe 1 noiembrie, pe malurile râului Saône, în satul Fedry, din regiunea Haute-Saône, estul Franței, potrivit procurorului Arnaud Grecourt, din districtul Vesoul.

Rezultatele preliminare ale autopsiei indică faptul că victima ar fi murit în urma unei plăgi înjunghiate în piept.

Pe 2 noiembrie, o femeie franceză care locuia în Sainte-Croix, la aproximativ 100 de kilometri de locul descoperirii trupului, a fost arestată, fiind suspectată că și-ar fi incendiat propriul apartament și că ar fi implicată în dispariția proprietarului său.

