Comisia Europeană a alocat joi 18,9 milioane de euro către Republica Moldova pentru a-i sprijini agenda de reforme, după ce a confirmat că țara a îndeplinit toate angajamentele legate de plățile din cadrul programului de ajutor economic al UE, a informat executivul european într-un comunicat de presă.

În același timp, Comisia Europeană a făcut apel la comunitatea de afaceri să investească în Republica Moldova, având în vedere ‘progresele semnificative’ pe care le-a înregistrat această țară, scrie EFE.

‘Moldova continuă să își îndeplinească agenda de reforme și să-și demonstreze angajamentul față de calea europeană (…) Investițiile în creșterea economică a Republicii Moldova reprezintă o investiție în integrarea europeană’, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Anunțul alocării de fonduri coincide cu vizita pe care comisarul pentru extindere, Marta Kos, o efectuează la Chișinău, în timpul căreia are programate întrevederi cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Dorin Recean și alți membri ai guvernului moldovean, precum și cu reprezentanți ai companiilor europene prezente în țară.

