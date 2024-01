În data de 17 Ianuarie 2024, între orele 10:00-14:00, a avut loc la Camera Deputaţilor, Parlamentul României, a XI-a ediƫie a Forumului “Impulsionarea absorbţiei fondurilor europene de către Republica Moldova – ţară candidată la UE”, gazde ale acestui eveniment fiind domnii deputaţi Sorin Năcuţă şi Daniel Gheorghe, potrivit cdep.ro.

Scopul evenimentului realizat de Camera Deputaţilor, în parteneriat cu IDEP, a fost de a identifica cele mai potrivite căi de susţinere a autorităţilor Republicii Moldova în demersul de Integrare Europeană, prin stabilirea parteneriatelor interinstituţionale, care vor impulsiona rata de absorbţie a fondurilor europene (ex. Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare), preluând bunele practici ale omologilor din România.

Secretariatul acestui eveniment a fost asigurat de IDEP Moldova care este o organizaţie apolitică, recunoscută la nivel naţional, regional şi european, pentru iniţiativele sale cu impact major discutate cu actorii cheie din politicile publice europene şi regionale, în cadrul dezbaterilor ample organizate la nivel înalt.



IDEP a anticipat depunerea cererii de aderare la UE, în martie 2022, şi acceptul UE în iunie 2022, iar apoi a organizat lunar, începând cu ianuarie 2022, mai multe activităţi cu scopul declarat de a impulsiona rata absorbţiei Fondurilor Europene de către instituţiile din Republica Moldova.

Astfel, au fost organizate cursuri de formare ȋn managementul de proiect, la care au participat mai mulţi angajaţi din sistemul public, dar şi privat din Republica Moldova.

De asemenea au fost organizate forumuri de întâlniri, discuţii şi realizarea de parteneriate (septembrie 2022 – august 2023), denumite generic Impulsionarea Absorbţiei Fondurilor Europene de către Republica Moldova – ţară candidată la UE, la care au participat peste 1000 de persoane cheie, de pe ambele maluri ale Prutului la Paşcani, Budeşti, Arad, Iaşi, Vaslui, Bucureşti, Bârlad, Baia Mare, Bacău, Chişinău.

„ Astăzi am luat parte la ce-a de-a 11-a ediție a Conferinței „Impulsionarea absorbției fondurilor europene de către Republica Moldova”, țară candidată la UE, organizată de Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor, împreună cu colegii mei, domnii deputați Sorin Năcuță și Daniel Gheorghe, prilej cu care i-am felicitat pe organizatori, exprimându-mi, totodată, încrederea că vor continua demersurile, atât de necesare pentru frații noștri de peste Prut, și dorința că această conferință să producă rezultate, mai ales, în plan faptic.

Am reiterat faptul că dezvoltarea relației României cu Republica Moldova este o prioritate a politicii externe a României, fundamentată pe istoria, limba, cultura și tradițiile noastre comune. Pe acești piloni, reperele fundamentale ale relațiilor noastre rămân: sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și intensificarea cooperării concrete, pentru consolidarea relației Republicii Moldova cu România şi integrarea în spațiul european.

În acest sens, România a accelerat o serie de programe, la nivel național, pentru a furniza expertiză și know-how în mai multe domenii de activitate, de la cele cultural-educative la cele care vizează infrastructura critică.

De asemenea, am transmis că experiența în materie de lucru cu instituțiile europene, în special în domeniul absorbției fondurilor trebuie să fie una dintre prioritățile Republicii Moldova, mai ales pentru că relațiile UE-Moldova au intrat într-o nouă etapă strategică de când Consiliul Europei a recunoscut perspectiva europeană a Moldovei și i-a acordat statutul de țară candidată la UE la 23 iunie 2022. Absorbția fondurilor europene reprezintă o oportunitate, mai ales din cauza proximității sale geografice cu Ucraina, economia Republicii Moldova fiind puternic afectată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

În toate aceste eforturi, un loc important este ocupat și de organizațiile apolitice, al căror rol vine să fundamenteze expertiza în domeniul relațiilor cu UE. Mă refer aici, în primul rând la Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor, care a organizat mai multe cursuri de formare în managementul de proiecte, la care au participat angajați din domeniul public din România și Republica Moldova, forumuri de întâlniri și a promovat diferite proiecte cu impact pentru Republica Moldova în procesul de obținere a sprijinului autorităților europene.

A fost un eveniment încununat cu succes și nutresc convingerea că rezultatele practice nu vor întârzia să apară”, a transmis deputatul PNL, Laurențiu Leoreanu, pentru roman24.ro.

