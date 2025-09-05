Curtea Constituțională a României (CCR) va dezbate în 24 septembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la legea care modifică regimul pensiilor.

CCR a stabilit ca termen pentru ședința de judecată pentru sesizarea ICCJ data de 24 septembrie.

Va fi dezbătută atunci sesizarea asupra Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu.

Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, joi, în unanimitate, sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea care modifică regimul pensiilor.

„Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii. Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept”, se arată într-un comunicat al ICCJ.

