ÎCCJ va sesiza Curtea Constituțională asupra legii care modifică pensiile magistraților, adoptată de Guvernul Bolojan, în contextul protestelor manifestate de judecători privind această lege, transmite Antena 3 CNN.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) va sesiza Curtea Constituțională a României (CCR) pentru a se pronunța în legătură cu proiectul care modifică pensiile magistraților.

Instanța supremă, condusă de judecătoarea Lia Savonea, a convocat joi secțiile unite ale magistraților, care au decis să atace legea la Curtea Constituțională, reclamând că mai multe articole din actul normativ sunt neconstituționale.

Decizia a fost luată în unanimitate de 86 de judecători prezenți la ședința Secțiilor Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, afirmă surse politice pentru Mediafax.

Legea, pe care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea, scade valoarea pensiilor speciale și urcă treptat vârsta de pensionare de la 48 la 65 de ani.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că guvernul nu poate continua activitatea dacă reforma va fi considerată neconstituțională de Curtea Constituțională a României.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a spus luni că proiectul are șanse să rămână constituțional și că „magistraţii nu sunt nişte duşmani ai poporului”, spunând că speră să nu apară un „război social”.

Ce a dorit guvernul să schimbe prin această reformă

Potrivit proiectului adoptat de Guvern, vechimea necesară pensionării magistraților crește de la 25 la 35 de ani, iar pensia se reduce de la 100% la 70% din ultima remunerație netă. Reforma prevede o perioadă de tranziție de 10 ani, după care pensionarea va fi la 65 de ani.

„Vechimea în muncă necesară pensionării va creşte de la 25 de ani, la 35 de ani, aşa cum este cazul pentru ceilalţi cetăţeni. Până acum cuantumul pensiei era de 100% din ultima remuneraţie netă, am plafonat acest procent la 70% din venitul net, pe ultima lună. Chiar şi cu această scădere, pensiile magistraţilor rămân considerabile. E greu să afirme cineva că o pensie medie de 14.000-15.000 de lei nu asigură independenţa şi respectul de care un magistrat are nevoie conform normelor internaţionale sau constituţiei”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Magistrații au declanșat proteste în toată țara împotriva acestei reforme

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că judecătoriile și tribunalele din țară se alătură protestelor inițiate de curțile de apel și procurori împotriva modificării legii pensiilor de serviciu.

În urma acestor adunări, „tribunalele și judecătoriile din întreaga țară au hotărât că se impune adoptarea acelorași măsuri stabilite de cele 16 curți de apel”.

CSM a transmis că magistrații cer „retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor și încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă”.



Sesizarea ÎCCJ către CCR este aici.



