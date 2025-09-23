Curtea Constituțională nu se va pronunța mâine, pe sesizarea Înaltei Curţi, în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea, în Parlament.

O situație similară a vizat creșterea pensiilor militare. Sesizarea a ajuns la CCR în toamna anului 2024. Acea lege care mărea pensiile militare a fost contestată de Avocatul Poporului.

CCR a avut nevoie de 4 amânări succesive, până a decis că creșterea pensiilor militare nu e constituţională. Decizia pe pensiile militare a venit abia în martie 2025, după 5 luni de amânări.

CCR va amâna decizia privind tăierea pensiilor speciale

Nu e exclus ca tergiversarea unei decizii în privința pensiilor speciale să dureze la fel de mult

Judecătorii CCR vor amâna pentru două săptămâni pronunțarea pe proiectul privind pensiile magistraților, deoarece au nevoie de mai mult timp, pentru studierea dosarului, fiind unul „complex” și „greu”, potrivit unor surse Digi 24.

În schimb, Curtea este probabil să se pronunțe, în ședința de miercuri, de la ora 10.00, asupra altor proiecte de lege, pentru care Executivul și-a asumat răspunderea.

Pe ordinea de zi a ședinței de mâine a CCR figurează nouă puncte, printre care și propuneri legislative pe care și-a asumat răspunderea Guvernul.

Principalele motive invocate de ÎCCJ, pentru a ataca proiectul privind pensiile magistraților, sunt: încălcarea principiului statului de drept, al independenței Justiției, al securității juridice, al legalități și neretroactivității legii, al încrederii legitime, nesocotirea unor obligații legale (solicitarea avizului CSM) sau nesocotirea prevederilor cu privire la condițiile în care Executivul își poate asuma răspunderea.

CCR va amâna decizia privind pensiile magistraţilor. Boicot în Justiţie



Magistrații din toate judecătoriile, toate tribunalele, toate curțile de apel, Parchetul General, parchetele de pe lângă curțile de apel, parchetele de pe lângă tribunale și majoritatea parchetelor de pe lângă judecătorii și-au suspendat activitatea, pe parcursul săptămânii trecute, ca formă de protest.

Potrivit proiectului adoptat de Guvern și trecut prin Parlament prin procedura de asumare a răspunderii, pensia magistraților va fi de maximum 70% din salariul net încasat în ultima lună de activitate.

Proiectul prevede ca peste 10 ani magistrații să iasă la pensie la vârsta de 64 de ani.

Până acum, Guvernul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului pe cinci proiecte: cel în domeniul pensiilor de serviciu; cel pentru stabilirea unor măsuri în domeniul Sănătății; cel pentru completarea OUG109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; cel privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome; cel pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice.

Au fost atacate la Curtea Constituțională patru propuneri legislative, pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea: cel privind pensiile speciale ale magistraților, de către ÎCCJ, și restul, de către partidele din opoziție AUR, SOS România și POT.

