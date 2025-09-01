AUR a anunțat depunerea de moțiuni de cenzură, pe motiv că Guvernul abuzează de această procedură, transformând Parlamentul într-o anexă a Executivului

Executivul a aprobat vineri cinci dintre cele șase inițiative legislative, în timp ce proiectul referitor la reforma administrației publice a fost blocat în Coaliție și amânat pentru două săptămâni. Printre legile care merg în Parlament se numără: reglementările privind pensiile magistraților, reforma în sănătate, guvernanța corporativă a companiilor de stat, măsuri fiscale pentru sustenabilitatea bugetară și eficientizarea autorităților autonome, precum și noile taxe propuse de Ministerul Finanțelor.

Programul zilei de luni este încărcat pentru șeful Guvernului. Amendamentele pot fi depuse până la ora 9:00, urmând ca acestea să fie discutate în Coaliție, la prânz. La ora 16:00 va avea loc o ședință de Guvern, iar seara, de la ora 19:00, premierul va merge în Parlament pentru procedura de asumare a răspunderii.

Decizia Cabinetului Bolojan a provocat deja reacții politice. AUR a anunțat depunerea de moțiuni de cenzură, pe motiv că Guvernul abuzează de această procedură, transformând Parlamentul într-o anexă a Executivului. Surse parlamentare susțin că formațiunea ar putea depune câte o moțiune pentru fiecare dintre cele cinci proiecte, situație fără precedent în practica legislativă.

În lipsa premierului, Guvernul va fi reprezentat la întâlnirea cu Ursula von der Leyen de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, având în vedere că discuțiile cu oficialii europeni vizează securitatea și apărarea comună.

