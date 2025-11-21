Bursa de Valori București (BVB) a început ședința de vineri în teritoriu negativ, în linie cu scăderile de pe marile piețe europene.

Corecția severă de pe Wall Street – unde indicii americani au trecut brusc de la creșteri consistente la pierderi pronunțate, în ciuda rezultatelor peste așteptări ale Nvidia – s-a resimțit rapid și în Europa.

Temerile privind evaluările ridicate din tehnologie și îndoielile legate de sustenabilitatea raliului din sectorul AI au alimentat presiunea de vânzare la nivel global.

BET pierde 2,5% la deschidere; principalele acțiuni, pe roșu

Indicele BET scade cu aproximativ 2,5% în debutul ședinței, influențând majoritatea companiilor lichide.

Printre cele mai afectate:

Banca Transilvania: –2%

Romgaz: –3%

Petrom: –2%

Digi: –5%

Transgaz: –4%

Capitalizarea companiilor listate se reduce cu aproximativ 14 miliarde lei, ajungând la 485 miliarde lei în primele 50 de minute de tranzacționare. Brokerii consideră însă că nu este vorba de o reacție panicardă.

„Piaţa se corectează nu în mod agresiv. Deocamdată este începutul şedinţei”, explică pentru Ziarul Financiar Marcel Murgoci, director de tranzacţionare la Estinvest.

Și alți specialiști confirmă influența directă a piețelor externe asupra evoluției locale. „Din păcate şi piaţa românească se corelează cu cea externă”, afirmă Dragoş Mesaroş, director de investiţii la Goldring, potrivit ZF.

Performanțele anului rămân solide, în ciuda scăderilor de moment

De la începutul anului, indicele BET rămâne pe plus cu 35%, respectiv 42% incluzând dividendele, ceea ce face ca actualele ajustări să fie privite drept oportunități pentru investitorii cu orizont pe termen lung.

Tabloul european confirmă tendința descendentă: Stoxx 600 scădea cu aproape 1% la deschidere, iar burse majore precum DAX, CAC 40, FTSE 100 și IBEX 35 înregistrau pierderi între 0,7% și 1,3%.

Sectorul tehnologic rămâne epicentrul vânzărilor. Acțiunile producătorilor europeni de cipuri – BE Semiconductor, ASMI și ASML – scad cu 4–5%, în linie cu recenta corecție a industriei globale de semiconductori.

În Asia, producătorii de tehnologie au consemnat, de asemenea, pierderi semnificative.

