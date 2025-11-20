Bursa americană a continuat să crească, în contextul în care entuziasmul generat de progresele din domeniul inteligenței artificiale depășește temerile privind posibilitatea ca Rezerva Federală să nu reducă dobânzile în decembrie, relatează Bloomberg.

Sectorul tehnologic a fost principalul motor al revenirii, indicele Nasdaq 100 înregistrând un avans de 2,2%, după ce Nvidia a prezentat perspective solide de creștere și a respins ideea că industria AI s-ar afla într-o bulă speculativă.

Datele economice recente au arătat o accelerare a creării de locuri de muncă în luna septembrie. Rata șomajului se menține la 4,4%, un nivel considerat stabil, iar numărul locurilor de muncă, excluzând sectorul agricol, a crescut cu 119.000.

„Raportul de joi sugerează că piaţa muncii nu este atât de slabă precum se temea”, a declarat Alexander Guiliano de la Resonate Wealth Partners.

„Povestea AI este încă intactă. Piaţa de acţiuni a avut o corecţie minoră în noiembrie, ceea ce doar creşte şansele de mai multă forţă în decembrie”.

Rezultatele Nvidia atenuează temerile privind trendul AI

În ultimele zile, investitorii au fost afectați de o serie de îngrijorări, de la incertitudinile legate de politica Fed până la sustenabilitatea creșterii din sectorul AI.

O parte dintre aceste temeri au fost estompate după publicarea rezultatelor Nvidia.

Câștigurile companiei și perspectivele sale optimiste au dus acțiunile în sus cu 5% în tranzacțiile timpurii, transformând din nou Nvidia într-un indicator esențial al stării generale a industriei AI.

Vestea a impulsionat și alte companii din domeniul tehnologic, ridicând o gamă largă de acțiuni conectate la ecosistemul AI.

