Microsoft investește 10 miliarde de dolari într-un centru european de date pentru inteligență artificială, în Portugalia

Gigantul american Microsoft a anunțat o investiție de 10 miliarde de dolari într-un amplu proiect de centru de date dedicat inteligenței artificiale (AI) în orașul Sines, Portugalia, consolidându-și astfel angajamentul față de dezvoltarea infrastructurii digitale din Europa.

Potrivit companiei, noul hub va găzdui 12.600 de unități GPU de ultimă generație, în parteneriat cu Start Campus, Nscale și NVIDIA, devenind unul dintre cele mai avansate centre de calcul AI și cloud din Europa. Complexul va fi amplasat la aproximativ 150 de kilometri sud de Lisabona.

Prin consolidarea infrastructurii naționale de inteligență artificială împreună cu partenerii noștri Nscale, NVIDIA și Start Campus, contribuim la transformarea Portugaliei într-un reper pentru dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a AI în Europa, a declarat Brad Smith, vicepreședinte și președinte Microsoft.

Portugalia, noul pol european al tehnologiei AI

Proiectul face parte dintr-un plan mai amplu al Start Campus, sprijinit de Davidson Kempner Capital Management și Pioneer Point Partners, care au promis investiții totale de 8,5 miliarde de euro pentru a transforma Sines într-un hub global al centrelor de date până în 2030. În prezent, una dintre cele șase clădiri planificate este deja în lucru.

Alegerea Portugaliei nu este întâmplătoare: țara beneficiază de o rețea puternică de energie regenerabilă și o poziție strategică pe coasta Atlanticului, oferind legături directe între Europa, Africa și America prin cabluri submarine de internet.

CITEȘTE ȘI – iOS 26.2 – Apple confirmă lansarea următoarei actualizări majore pentru iPhone în decembrie: ce aduce noul update

Un pas strategic în era supercomputingului global

Extinderea Microsoft în Portugalia marchează o nouă etapă în rețeaua globală de centre AI a companiei și consolidează parteneriatul său cu NVIDIA, lider în tehnologia procesării grafice.

De la lansarea ChatGPT în 2022, cererea globală pentru infrastructuri de calcul capabile să susțină aplicații AI a explodat, determinând companii majore să investească masiv în centre de date sustenabile și eficiente energetic.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.