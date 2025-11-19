Pentru sezonul 2025–2026, Primăria Municipiului București va plăti aproape 8 milioane de lei pentru închirierea decorațiunilor luminoase, o sumă de trei ori mai mare decât cea alocată iarna trecută, în mandatul fostului primar Nicușor Dan.

Licitația lansată anul acesta este, astfel, cea mai costisitoare din ultimii ani, notează Spotmedia.

Compania Municipală Iluminat Public SRL a scos la licitație un contract în valoare de 7.970.000 de lei pentru instalarea a 5.368 de elemente decorative.

Pe ce se vor cheltui bani. Lista include:

Târgul de Crăciun – Piața Constituției

1.000 de șiruri luminoase

2.500 de țurțuri

550 de figurine cu teme muzicale

6 figurine 3D pentru marcarea traseului

Zone centrale și bulevarde

Bulevardul Aviatorilor: 700 plase luminoase

Bd. Constantin Prezan și Bd. Libertății: 96 de figurine cu motive de iarnă

Str. Buzești și Str. Berzei: 150 de elemente luminoase

Bd. Lascăr Catargiu: 44 de figurine 3D pentru decorarea arborilor

Compania a confirmat că toate decorațiunile vor fi montate până la 29 noiembrie 2025 și vor rămâne aprinse până pe 8 ianuarie 2026. În paralel, vor fi utilizate și 4.470 de decorațiuni deja existente în stocul CM Iluminat Public SRL.

Record dublu: cel mai scump iluminat și cel mai costisitor târg de Crăciun

Pe lângă iluminatul festiv cu buget record, Primăria Capitalei pregătește și cel mai lung și mai scump târg de Crăciun din ultimii ani.

Estimările totale — incluzând costurile și veniturile prognozate — ajung la 12 milioane de lei, dublu față de sezonul trecut.

Noile cheltuieli vin după mai bine de jumătate de an în care reprezentanții PMB au transmis public că funcționează „pe avarie”, cu bugete limitate și proiecte întârziate din lipsă de finanțare.

