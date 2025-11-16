Bucureștiul își redeschide porțile târgurilor de Crăciun din 2025, pregătit să întâmpine vizitatorii cu miros de vin fiert, colinde și standuri pline de produse tradiționale.

Capitala oferă și anul acesta mai multe locații unde bucureștenii pot trăi atmosfera de sărbătoare. În curând se vor deschide târgurile de Crăciun, cu atmosferă specifică sărbătorilor de iarnă. Iată ce ne așteaptă:

Târgul de Crăciun din Piața Constituției

Principalul târg de Crăciun din Capitală va fi, ca în fiecare an, în Piața Constituției, cu o tradiție de peste 17 ani. Evenimentul se va desfășura între 29 noiembrie și 28 decembrie 2025 și va include:

Peste 130 de căsuțe cu produse tradiționale și suveniruri artizanale

Concerte și spectacole live

Brad de Crăciun de 30 de metri

Roată panoramică și patinoar

West Side Christmas Market – Parcul Drumul Taberei

În Sectorul 6, Parcul Drumul Taberei va găzdui și în 2025 West Side Christmas Market, renumit pentru cea mai mare perdea de lumini din țară, lungă de peste 100 de metri. Vizitatorii se pot bucura de:

Roată panoramică și patinoar

Carusel și Căsuța lui Moș Crăciun

Activități speciale pentru copii

Poveste de Crăciun la Opera Comică pentru Copii

Târgul „Poveste de Crăciun”, organizat de Opera Comică pentru Copii, revine în 2025 cu noi decoruri și surprize pentru cei mici. Ediția precedentă a oferit peste 100 de spectacole pentru întreaga familie

Anul trecut, prețurile la târgurile de Crăciun din București au fost relative accesibile, potrivit Știrile ProTV.

Românii au plătit în medie 15 lei pentru 100 g de cârnați, 15 lei pentru 100 g de ceafă afumată, 7 lei pentru 100 g de murături, între 7 și 10 lei pentru o apă plată, 15 lei pentru o cafea, 20-25 de lei pentru o ciocolată caldă și între 10 și 15 lei pentru o băutură răcoritoare.

