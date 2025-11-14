Discuțiile dintre liderii politici și reprezentanții sistemului judiciar privind reforma pensiilor speciale ale magistraților au eșuat, a confirmat premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a subliniat, într-un interviu acordat Euronews România, că dezechilibrul dintre pensia medie a populației și cea a magistraților este „uriaș și nesustenabil”. El a avertizat că, în forma actuală, sistemul împinge România spre o criză bugetară în anii următori.

„Fiecare ne-am spus punctele de vedere, dar nu am ajuns la o soluţie care să fie agreată de ambele părţi. Şi nici nu ne-am apropiat de o variantă care să pară că duce la o formulă în care să ajungem la un numitor comun”, a declarat premierul.

Bolojan a atras atenția că pensia medie în magistratură atinge aproximativ 5.000 de euro, în timp ce pensia medie a unui român abia ajunge la 550–600 de euro.

„Adică este o diferenţă foarte mare între pensia medie şi pensia din magistratură. Şi atunci aceste lucruri, când ne place, când nu ne place, trebuie să fie corectate”, a spus acesta.

Avertisment: „Amanetăm viitorul României”

Premierul a prezentat și o analiză demografică privind presiunea asupra bugetului de pensii în următorul deceniu.

Potrivit acestuia, generația născută la finalul anilor ’60 – aproape 500.000 de persoane – se apropie cu pași rapizi de momentul retragerii din activitate, în timp ce generațiile mai tinere sunt considerabil mai mici.

„Dacă nu luăm măsuri care să corecteze aceste lucruri cât mai repede posibil, practic, amanetăm viitorul României pentru anii următori”, a avertizat premierul.

Varianta propusă de Guvern: pensie de 3.200 de euro net

Ilie Bolojan a explicat că proiectul discutat în coaliție ar reduce semnificativ nivelul pensiilor din magistratură, fără a afecta însă stabilitatea financiară a celor care ies din sistem.

„3.200 euro, vă rog să mă iertaţi, net pe lună, putem discuta dacă este o pensie potrivită pentru viziunea unui magistrat. Gândiţi-vă că este o pensie pe care foarte puţini români o încasează după o viaţă de muncă de 40 de ani”, a precizat premierul, subliniind că și această sumă ar asigura „o bătrâneţe decentă”.

