După discuțiile tensionate de la Palatul Cotroceni dintre reprezentanții Coaliției, ai magistraților și ai Administrației Prezidențiale, scenariul ca pensiile speciale ale magistraților să ajungă la nivelul salariului a fost respins.

UDMR anunță că susține o variantă moderată de reformă a pensiilor magistraților, cu un plafon de 70–75% din ultimul venit net și o perioadă de tranziție mai scurtă, astfel încât legea să poată fi adoptată rapid, în conformitate cu jaloanele PNRR.

Întâlnirea de miercuri de la Cotroceni, la care au participat liderii Coaliției, primarul general Nicușor Dan și reprezentanți ai magistraților, s-a încheiat fără o decizie clară. Participanții au transmis că „au avut loc discuții constructive, aplicate, tehnice. În acest context a fost consolidat dialogul între puterile statului”, însă nu au fost stabilite măsuri concrete privind cuantumul pensiilor.

UDMR: Cererile magistraților sunt „ușor exagerate”

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat pentru Știrile ProTV că solicitările formulate de magistrați privind pensiile speciale sunt disproporționate. Potrivit calculelor formațiunii, cererea ca pensia să reprezinte 65% din ultimul venit brut ar echivala cu aproape 98% din ultimul venit net.

„Magistrații ceruseră ca pensia lor să fie 65% din ultimul venit brut, ceea ce înseamnă, după calculele noastre pe care le-am făcut, în jur de 98% din ultimul venit net. Noi credem în acest moment că această doleanță este ușor exagerată. Credem că pensia magistraților n-ar trebui să depășească 70-75% din ultimul venit net. Magistrații solicitase o perioadă de tranziție de 15 ani, dacă nu mă înșel. Trebuie să avem o încă o discuție în coaliție să vedem cum analizăm acest aspect. Mie personal mi se pare puțin mult, dar trebuie să vedem și opinia colegilor din coaliție”, a declarat Csoma Botond.

Deputatul UDMR a adăugat că perioada de tranziție propusă de magistrați, de 15 ani, este prea lungă și că trebuie luată în considerare situația financiară a României, dar și principiul solidarității sociale.

Guvernul, presat să finalizeze rapid noul proiect de lege

Csoma Botond a subliniat că Guvernul trebuie să elaboreze un nou proiect privind pensiile speciale, care să fie discutat în Coaliție și apoi adoptat fie prin procedură parlamentară, fie prin asumarea răspunderii.

„Cred că Guvernul ar trebui să elaboreze, noi să avem o discuție în coaliție pe detalii, după aceea să elaborăm un nou proiect de lege și Guvernul să-și asume răspunderea sau să meargă acest proiect de lege pe procedura parlamentară normală, deci nu pe asumare. Eu cred că totuși ar fi mai bine asumare, dar sigur asta se poate decide. Termenul de aviz potrivit legii este 30 de zile. S-a discutat acest aspect”, a explicat deputatul.

Presiunea termenelor din PNRR

România trebuie să adopte legea privind pensiile speciale până la 28 noiembrie, termen asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Csoma Botond a reamintit că CSM are la dispoziție 30 de zile pentru a emite avizul, dar nu este clar dacă procedura poate fi grăbită. În caz contrar, Guvernul ar putea cere Comisiei Europene o scurtă amânare.