Analiza BNR arată diferențe majore între reacția pieței alimentare și cea a produselor nealimentare

Banca Națională a publicat cea mai amplă analiză de prețuri realizată până acum în România, pentru a evalua modul în care majorarea TVA din 1 august, s-a propagat în economia reală. Concluzia principală este că scumpirea s-a transmis aproape integral la alimente, în timp ce bunurile nealimentare au avut o reacție mult mai lentă.

Datele provin din monitorizarea zilnică a peste 66.000 de produse, în perioada martie 2024 – septembrie 2025, din trei mari lanțuri de retail. BNR a urmărit cu precizie modificările de preț în intervalul din jurul momentului exact al creșterii TVA.

Prețurile alimentelor au crescut imediat și aproape exact cât impunea majorarea fiscală

Potrivit analizei, în prima zi a lunii august, 80% dintre produsele alimentare au fost refăcute. Mai mult de jumătate dintre scumpiri s-au aliniat perfect nivelului matematic generat de noua cotă de TVA, iar o parte dintre comercianți au aplicat chiar creșteri mai mari. Doar 8% dintre produse au avut ajustări sub pragul corelat cu taxarea suplimentară.

La produsele nealimentare, ajustările au venit treptat

Doar un sfert dintre bunurile nealimentare și-au schimbat prețul în 1 august, iar reacția pieței s-a întins pe săptămâni. BNR indică două motive majore pentru această întârziere: retailerii ajustează oricum prețurile la bunurile nealimentare în lunile de toamnă, costul ridicat al modificării prețurilor îi determină să nu reacționeze imediat la o schimbare fiscală de doar două puncte procentuale. Aproape jumătate dintre scumpiri au fost în linie cu mecanismul fiscal, însă 30% depășesc cu mult variațiile așteptate, arată raportul.

Ritm dublu al modificărilor de preț, înainte de intrarea în vigoare a taxelor

BNR notează că, în mod normal, doar 3% dintre prețurile din supermarketuri se modifică într-o zi obișnuită. Între iunie și septembrie 2025, acest ritm a trecut de 5%, semn că retailerii au început pregătirea pentru noile taxe și pentru scumpirea energiei cu mult înainte de 1 august.

Efectele în inflația oficială

Datele INS confirmă tendințele observate de banca centrală:

– alimentele s-au scumpit cu 2,5% în august, un nivel ușor peste impactul justificat strict de TVA;

– prețurile la nealimentare au urcat cu 1,6%, sub nivelul teoretic al influenței fiscale, deoarece ajustările au fost diferite ca moment și intensitate.

Concluzia BNR este că a avut loc o transmitere integrală, dar inegală

Majorarea TVA a fost absorbită rapid și complet în zona alimentară, unde reacția comercianților a fost aproape perfect sincronizată. În schimb, piața produselor nealimentare a răspuns lent și neuniform, cu ajustări eșalonate pe câteva luni. Pe fundalul creșterii tarifelor la energie și al incertitudinilor fiscale, procesul de repoziționare a prețurilor a început mult înainte de luna august, mai arată raportul BNR.

