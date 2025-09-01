Bilanț tragic în Afganistan după cutremurul devastator: peste 800 de morți și zeci de răniți

Un cutremur puternic, urmat de mai multe replici, a zguduit Afganistan luni noaptea, provocând moartea a peste 800 de persoane și rănirea altor mii în regiunile muntoase și izolate din estul țării, potrivit autorităților talibane. Seismul de magnitudine 6,0 s-a produs cu puțin timp înainte de miezul nopții, resimțindu-se nu doar în Kabul, ci și în capitala Pakistanului, Islamabad, notează AFP.

Tragedie în Afganistan

Conform US Geological Survey (USGS), peste 1,2 milioane de oameni au simțit cutremurul, dintre care unii au resimțit șocuri puternice sau foarte puternice. Epicentrul a fost localizat la aproximativ 27 de kilometri de orașul Jalalabad, în provincia Nangarhar, la o adâncime de opt kilometri sub suprafața Pământului, ceea ce a amplificat distrugerile.

Cele mai afectate provincii au fost Kunar, Nangarhar și Laghman. În Kunar, autoritățile talibane au raportat aproximativ 800 de morți și 2.500 de răniți. În Nangarhar, 12 persoane au murit, iar 255 au fost rănite, iar în Laghman alte 58 de persoane au suferit răni. Localitățile îndepărtate din Kunar rămân greu accesibile din cauza drumurilor blocate, avertizează Agenția ONU pentru Migrație.

În satul Wadir din districtul Nurgal, zeci de localnici s-au mobilizat pentru a scoate oamenii din dărâmături, peste 12 ore după cutremur. Mulți dintre cei afectați locuiau în case din chirpici, vulnerabile la prăbușiri, iar locuințele erau construite de returnații din Iran și Pakistan, care își stabiliseră aici familiile.

CITEȘTE ȘI – Cutremur devastator în Afganistan: peste 600 de morți și 2.000 de răniți

Autoritățile talibane și Organizația Națiunilor Unite au demarat ample operațiuni de salvare, iar Ministerul Apărării a raportat cel puțin 40 de misiuni aeriene pentru transportul echipelor de intervenție. În ciuda eforturilor, comunicațiile slabe și terenul accidentat împiedică accesul rapid în cele mai afectate zone.

Mii de oameni au fost martori la scene de panică, copiii și femeile strigând în timp ce încercau să se protejeze, potrivit mărturiilor localnicilor. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, și Papa Leo XIV și-au exprimat condoleanțele și solidaritatea cu victimele cutremurului.

Afganistanul este frecvent afectat de cutremure, în special în zona Munților Hindu Kush, situată la confluența plăcilor tectonice eurasiatică și indiană. De-a lungul secolului XX și XXI, numeroase seisme majore au lovit țara, provocând pierderi de vieți și distrugeri masive. În ultimele decenii, conflictele și reducerea drastică a ajutorului internațional au slăbit capacitatea națiunii de a răspunde eficient la astfel de dezastre naturale. Aproximativ 85% din populația afgană trăiește cu mai puțin de un dolar pe zi, ceea ce accentuează vulnerabilitatea în fața catastrofelor.

Cutremurul din această săptămână se adaugă unei serii de dezastre naturale care subliniază nevoia urgentă de sprijin internațional și consolidarea infrastructurii de urgență în regiunile muntoase ale Afganistanului.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.