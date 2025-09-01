Un cutremur cu magnitudinea 6 a zguduit estul Afganistanului, în apropierea graniței cu Pakistanul, în noaptea de duminică spre luni.

Potrivit autorităților locale, bilanțul cutremurului este dramatic: cel puțin 600 de persoane au murit și aproximativ 2.000 au fost rănite, transmite agenția EFE.

Institutul de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS) a localizat epicentrul la 27 de kilometri est de provincia Nangarhar, la o adâncime de doar 8 kilometri, ceea ce a amplificat puterea distrugerii.

Seismul, înregistrat duminică la ora 23:47 (ora locală), a fost urmat de cel puțin două replici cu magnitudinea de 5,2.

Zonele cel mai grav afectate

„În districtele Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech şi Chapi Dara, aproximativ 600 de oameni au murit, circa 2.000 au fost răniţi, iar sute de case au fost distruse”, a declarat pentru EFE Ihsanullah Ihsan, directorul departamentului de Informaţii şi Cultură din provincia Kunar.

Cutremurul a fost resimțit puternic în provinciile Kunar, Nangarhar, Nuristan și Laghman, dar și în capitala Kabul.

Reacția autorităților talibane

Talibanii au confirmat gravitatea situației. „Din păcate, cutremurul din această seară (duminică seară – n.r.) a provocat decese şi pagube materiale în unele dintre provinciile noastre estice”, a scris pe rețelele sociale purtătorul de cuvânt Zabihullah Mujahid.

Autoritățile se tem că numărul victimelor ar putea crește, în condițiile în care echipele de intervenție abia ajung în zonele izolate.

Afganistan, zonă cu risc seismic ridicat

Țara este frecvent afectată de cutremure, mai ales în zona lanțului muntos Hindukush, situat la intersecția plăcilor tectonice eurasiatică și indiană.

