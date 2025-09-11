Prețul aurului a înregistrat joi o scădere modestă, dar s-a menținut la niveluri istorice, peste 3.600 de dolari pe uncie.

Evoluția a fost influențată de întărirea dolarului american și de marcările de profit făcute de investitori, în timp ce piețele așteaptă publicarea noilor date privind inflația din Statele Unite, transmite Reuters.

La ora 08:11 GMT, aurul pierdea 0,3%, ajungând la 3.629,23 dolari pe uncie, după ce marți atinsese recordul istoric de 3.673,95 dolari. Contractele futures pentru livrarea în decembrie au coborât cu 0,4%, până la 3.666,70 dolari.

Indicele dolarului american a urcat cu 0,2%, marcând cel mai ridicat nivel din ultima săptămână. O monedă mai puternică face aurul, cotat în dolari, mai scump pentru cumpărătorii din afara SUA.

„Aurul resimte presiunea unui dolar stabilizat şi a marcărilor de profit. Totuşi, metalul preţios rămâne ferm pe un trend ascendent, peste pragul cheie de 3.600 de dolari, mai ales după surprinzătoarea scădere a preţurilor producţiei din SUA”, a explicat un analist de piaţă.

Datele oficiale au arătat că, în august, prețurile producției din SUA au scăzut neașteptat, pe fondul marjelor mai reduse din servicii și al creșterilor limitate la bunuri.

Investitorii așteaptă decizia Fed

În același timp, piața muncii a arătat semne de slăbiciune, după ce numărul total de locuri de muncă a fost revizuit cu aproape 1 milion mai puține decât estimările inițiale.

Aceste evoluții sporesc așteptările privind o relaxare a politicii monetare de către Rezerva Federală.

Instituția este anticipată să reducă dobânda de referință cu 25 de puncte de bază săptămâna viitoare, deși investitorii iau în calcul și o probabilitate de 8% pentru o reducere mai agresivă, de 50 de puncte de bază, conform datelor CME FedWatch.

