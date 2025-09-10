Statele Unite au avertizat Qatarul cu privire la atacul iminent al Israelului asupra unor ținte din capitala emiratului, Doha, a declarat marți purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, relatează AFP și Reuters.

‘Administrația Trump a fost informată în această dimineață (marți) de către armata americană’ cu privire la atacul iminent israelian, a spus ea în cadrul unei conferințe de presă.

‘Președintele Trump i-a ordonat imediat emisarului (Steve) Witkoff să informeze Qatarul despre atacul iminent, lucru pe care acesta l-a făcut’, a mai spus ea.

Qatarul a negat însă că ar fi fost avertizat în prealabil de Statele Unite cu privire la atacurile israeliene de marți asupra Doha, susținând că a fost informat după începerea atacului care a vizat oficiali Hamas în capitala Qatarului.

‘Afirmațiile conform cărora Qatarul a fost informat în prealabil despre atac sunt nefondate. Apelul unui oficial american a venit în timp ce exploziile se auzeau la Doha’, a scris purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe qatarez, Majed Al-Ansari, pe rețeaua X.

Atacul Israelului din Qatar ‘nu promovează obiectivele Israelului sau cele ale Americii’

După atacul aerian lansat marți de Israel în Qatar, Donald Trump a vorbit atât cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, cât și cu emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad Al-Thani, a declarat Leavitt.

Ea a afirmat că atacul israelian împotriva unor oficiali ai grupării islamiste palestiniene Hamas în Doha ‘nu promovează obiectivele Israelului sau cele ale Americii’.

‘Bombardamentele lansate în mod unilateral în Qatar, o națiune suverană și un aliat apropiat al Statelor Unite, care depune multe eforturi, cu mult curaj, și care își asumă riscuri pentru a negocia pacea, nu promovează obiectivele Israelului sau ale Americii’, a mai spus Karoline Leavitt.

Faptul că atacul a avut loc în această țară l-a făcut pe președintele american să se simtă ‘foarte inconfortabil’, a spus ea, adăugând însă că ‘eliminarea Hamas‘ a fost ‘un obiectiv lăudabil’.

