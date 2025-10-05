Atacuri rusești soldate cu cinci morți în Ucraina. Polonia își ridică avioanele de luptă

De către
Dana Macsim
-
0
18
cinci ucise estul Ucrainei

În ultimele zile, Moscova și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii ucrainene, vizând în special instalațiile energetice

Cinci persoane și-au pierdut viața duminică, în urma unei noi serii de atacuri rusești asupra unor regiuni din sudul și vestul Ucrainei, în timp ce Polonia vecină a anunțat măsuri militare de precauție, mobilizând avioane și sisteme de apărare terestră, au transmis autoritățile locale și AFP.

Regiunea Lviv, care până acum a fost relativ ferită de loviturile masive, a fost grav afectată: patru persoane au murit și alte șase au fost rănite, în urma unui atac ce a provocat incendii într-un complex industrial și a deteriorat clădiri rezidențiale, a declarat guvernatorul Maksim Kozitski pe Telegram. Primarul Andrii Sadovi a precizat că pagubele materiale sunt considerabile.

În sud, în regiunea Zaporojie, o persoană a fost ucisă și zece au fost rănite, a informat guvernatorul Ivan Fedorov. Infrastructura energetică a fost grav avariată, provocând întreruperi de curent. Probleme similare au fost semnalate și în nordul Ucrainei, în Chernihiv, unde au fost afectate clădiri rezidențiale și companii locale, potrivit guvernatorului Viatcheslav Tchaous.

Mai multe localități aflate în apropierea liniei frontului din estul țării au fost lovite în ultimele ore, bilanțul rămânând în actualizare.

Ca reacție la atacurile masive, forțele armate ale Poloniei au anunțat, printr-un mesaj publicat pe platforma X, că au ridicat în aer avioane de luptă și au pus în alertă sistemele de apărare antiaeriană, în special în zonele apropiate de granița cu Ucraina.

În ultimele zile, Moscova și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii ucrainene, vizând în special instalațiile energetice, într-un moment în care se apropie sezonul rece. De asemenea, au fost vizate tot mai frecvent obiective feroviare. Sâmbătă, bombardarea gării din Şostka, regiunea Sumî, a provocat moartea unei persoane și rănirea altor 30, potrivit autorităților de la Kiev.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Articolul precedent5 lucruri simple pe care le poți face pentru a-i da un facelift casei tale
Articolul următorBitcoin a trecut pragul de 125.000 de dolari: un nou record istoric
Dana Macsim
Dana Macsim
https://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.