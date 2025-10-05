În ultimele zile, Moscova și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii ucrainene, vizând în special instalațiile energetice

Cinci persoane și-au pierdut viața duminică, în urma unei noi serii de atacuri rusești asupra unor regiuni din sudul și vestul Ucrainei, în timp ce Polonia vecină a anunțat măsuri militare de precauție, mobilizând avioane și sisteme de apărare terestră, au transmis autoritățile locale și AFP.

Regiunea Lviv, care până acum a fost relativ ferită de loviturile masive, a fost grav afectată: patru persoane au murit și alte șase au fost rănite, în urma unui atac ce a provocat incendii într-un complex industrial și a deteriorat clădiri rezidențiale, a declarat guvernatorul Maksim Kozitski pe Telegram. Primarul Andrii Sadovi a precizat că pagubele materiale sunt considerabile.

În sud, în regiunea Zaporojie, o persoană a fost ucisă și zece au fost rănite, a informat guvernatorul Ivan Fedorov. Infrastructura energetică a fost grav avariată, provocând întreruperi de curent. Probleme similare au fost semnalate și în nordul Ucrainei, în Chernihiv, unde au fost afectate clădiri rezidențiale și companii locale, potrivit guvernatorului Viatcheslav Tchaous.

Mai multe localități aflate în apropierea liniei frontului din estul țării au fost lovite în ultimele ore, bilanțul rămânând în actualizare.

Ca reacție la atacurile masive, forțele armate ale Poloniei au anunțat, printr-un mesaj publicat pe platforma X, că au ridicat în aer avioane de luptă și au pus în alertă sistemele de apărare antiaeriană, în special în zonele apropiate de granița cu Ucraina.

În ultimele zile, Moscova și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii ucrainene, vizând în special instalațiile energetice, într-un moment în care se apropie sezonul rece. De asemenea, au fost vizate tot mai frecvent obiective feroviare. Sâmbătă, bombardarea gării din Şostka, regiunea Sumî, a provocat moartea unei persoane și rănirea altor 30, potrivit autorităților de la Kiev.

