Forţele ucrainene au vizat din nou rafinării de petrol aflate în adâncimea teritoriului rus, au transmis sâmbătă autoritățile de la Kiev, citat de dpa.

Potrivit mesajelor publicate pe Telegram, explozii urmate de un incendiu puternic au avut loc lângă o instalaţie din Saratov, pe Volga – obiectiv deja atacat de Ucraina în mai multe rânduri, inclusiv săptămâna trecută.

Guvernatorul regiunii, Roman Busarghin, a anunţat pe Telegram că o femeie a fost rănită în urma atacului cu drone, care a spart geamurile a două apartamente şi a avariat mai multe autoturisme.

El nu a menţionat însă rafinăria ca ţintă directă a atacului.

A doua rafinărie, în Samara

Un alt atac a vizat o rafinărie din regiunea Samara, la nord-vest de Saratov. Guvernatorul Viaceslav Fedorişcev a confirmat că dronele au avut ca obiectiv instalaţii din sectorul energiei şi combustibililor, fără a preciza însă dacă infrastructura a fost afectată.

Ministerul Apărării rus a anunţat că în total 149 de drone ucrainene au fost interceptate pe teritoriul Rusiei.

Dintre acestea, 27 au fost neutralizate în regiunea Saratov şi 15 în Samara, potrivit informaţiilor preluate de Agerpres.

