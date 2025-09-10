Premierul polonez, Donald Tusk, a anunțat că l-a informat imediat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, în legătură cu situația și cu măsurile defensive luate

Polonia a confirmat miercuri dimineață că a neutralizat mai multe drone care au pătruns în spațiul său aerian, în timpul unui atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Autoritățile militare au catalogat incidentul drept „o încălcare fără precedent”, subliniind că obiectele doborâte au reprezentat o amenințare directă pentru populație.

Premierul polonez, Donald Tusk, a anunțat că l-a informat imediat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, în legătură cu situația și cu măsurile defensive luate. „Suntem în contact permanent”, a declarat Tusk, aflat chiar la fața locului, potrivit BBC. Armata poloneză a precizat că forțele și resursele naționale, alături de cele aliate, rămân în alertă maximă. În paralel, mai multe aeroporturi din Polonia, inclusiv cel din Varșovia, au fost închise temporar din motive de securitate.

Incidentul marchează un moment sensibil în conflict, întrucât ar putea fi pentru prima dată de la începutul invaziei ruse în 2022, când o țară NATO angajează direct ținte rusești în spațiul său aerian. De asemenea, Ucraina avertizează că Rusia își intensifică ritmul atacurilor, cu sirene aeriene și alerte transmise constant populației.

Tensiunile sunt amplificate de faptul că, la sfârșitul săptămânii, Rusia și Belarus urmează să înceapă exercițiile militare de amploare „Zapad 25”, în imediata apropiere a graniței poloneze. Ca măsură de precauție, guvernul de la Varșovia a decis să închidă frontiera cu Belarus, inclusiv punctele feroviare.

Deocamdată, Moscova nu a oferit nicio reacție oficială, însă incidentul ridică semne de întrebare privind securitatea regională și testarea limitelor NATO.

