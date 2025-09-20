Aeroporturile din Berlin și Bruxelles au fost vizate sâmbătă de atacuri informatice care au afectat sistemele de check-in și îmbarcare, determinând întârzieri și anulări de zboruri, transmite dpa, citată de Agerpres.

Pe site-ul aeroportului din capitala Belgiei a fost publicat un anunț prin care se confirmă că furnizorul de servicii de check-in și boarding a fost atacat de hackeri vineri seara.

Conducerea avertizează că se așteaptă „perturbări masive” ale orarului zborurilor, întrucât operațiunile pot fi efectuate doar manual.

La Berlin, atacul a vizat sistemul de procesare a pasagerilor, nu direct aeroportul. Pentru a limita efectele, aeroportul Berlin-Brandenburg a fost nevoit să întrerupă conexiunea la sistemele sale digitale.

Heathrow confirmă probleme tehnice

Și aeroportul londonez Heathrow a avertizat că mai multe companii aeriene ar putea înregistra întârzieri din cauza unei „probleme tehnice” apărute la furnizorul de servicii pentru check-in și îmbarcare.

Deocamdată nu există informații clare dacă alte aeroporturi europene au fost afectate. Reprezentanții aeroporturilor din Frankfurt și Hamburg au anunțat că nu au întâmpinat dificultăți și că activitatea se desfășoară normal.

