Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți că Guvernul nu are în vedere majorarea TVA-ului, în ciuda speculațiilor apărute recent.

„Au fost speculaţii legate de mărirea TVA-ului şi am spus clar încă de acum o săptămână că nu avem în plan o mărire a TVA-ului. Acesta este un semnal foarte important pentru mediile de business, care nu pot reacţiona de la o zi la alta la astfel de semnale”, a precizat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Totuși, el a admis că analiza privind TVA-ul în sectorul HoReCa este în curs și urmează să fie finalizată în octombrie, dar nu există intenția unei creșteri imediate.

Ani grei până în 2027, când ar putea urma relaxarea fiscală

În privința deficitului bugetar, Nazare a recunoscut că România se află într-o perioadă dificilă.

„Strategia noastră este să revenim la ţintele stabilite în planul structural din 2024, spre un deficit de aproximativ 6%, aliniat cu angajamentele României faţă de Comisie şi agenţiile de rating”, a explicat ministrul.

El a subliniat că 2025 și 2026 vor fi ani de ajustare fiscală, dar 2027 ar putea aduce primele măsuri de relaxare.

„Suntem de 5 ani în deficit excesiv, avem cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Sunt optimist că vom depăşi cu bine această situaţie, dar nu putem fără să luăm măsuri”, a adăugat acesta.

Rectificarea bugetară, discuții cu Comisia Europeană și în coaliție

Nazare a explicat că ținta de deficit pentru rectificarea bugetară se află în prezent în negociere atât cu Comisia Europeană, cât și cu partenerii din coaliție.

„Vom avea discuţii şi la Ecofin în acest weekend şi, bineînţeles, şi pe parcursul săptămânii viitoare. În coaliţie vorbim despre o ţintă de deficit care va începe cu 8, deci va depăşi 8. Nu vreau să formulez exact această ţintă în momentul de faţă, pentru că este încă în negociere”, a precizat ministrul.

El a menționat că rectificarea va fi gata până la finalul lunii septembrie, după consultări cu ordonatorii de credite și după ce se ajunge la un acord cu Bruxelles-ul.

