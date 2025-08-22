De către

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a transmis joi că nu susține măsurile de restructurare și reducere a salariilor angajaților, propuse de Guvernul Bolojan.

În comunicatul oficial, ASF avertizează că acestea „ar afecta cu precădere corpul de specialiști” și „vor pune în pericol” funcțiile sale de reglementare, autorizare și supraveghere a pieței financiare non-bancare.

ASF afirmă că reducerea semnificativă a resurselor umane va afecta, în mod inevitabil, capacitatea de a asigura stabilitatea sistemului financiar.

„Majoritatea covârșitoare a profilurilor de expertiză din ASF sunt în specialitatea domeniului gestionat și nu de tip suport”, se precizează în comunicat, accentuând importanța specializării în activitatea de reglementare.

Pericol pentru conformarea la standardele europene și noile reglementări

ASF subliniază că, în contextul extinderii și aprofundării cadrului normativ european, a fost nevoie de suplimentarea resurselor și de consolidarea expertizei.

Liderii europeni au introdus reglementări precum MiCA, DORA și AI Act, a căror implementare necesită personal calificat.

În opinia ASF, reducerea personalului va avea „efecte negative imediate” asupra capacității de adaptare.

Expertiza de specialitate, esențială pentru funcționarea instituției

„Este o structurare caracteristică instituțiilor de reglementare și supraveghere financiară din statele membre UE”, continuă ASF.

Instituția afirmă că reductionile vor afecta funcționarea efectivă a instituției, punând în pericol „îndeplinirea mandatului legal și a obligațiilor asumate în temeiul legislației UE, inclusiv privind protecția investitorilor și combaterea spălării banilor.”

Măsuri de eficientizare deja implementate și planuri pentru 2025

ASF spune că a redus până acum numărul de posturi la 493 (față de 535 în 2023), nivel similar cu cel din urmă cu un deceniu, și a diminuat veniturile personalului cu aproximativ 20% în 2024.

În plus, instituția a demarat un amplu proces de digitalizare, finanțat din fonduri europene, pentru consolidarea activităților.

