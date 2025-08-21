Vicepreședintele ASF, Ştefan Daniel Armeanu, a anunțat joi, după ședința de Guvern în care a fost aprobată legea privind plata pensiilor private, că aceleași reguli vor fi aplicate atât pentru Pilonul 3, cât și pentru Pilonul 4.

Persoanele care ies la pensie din aceste piloni vor putea retrage doar 30% din sumă în momentul pensionării, restul urmând să fie eliberat etapizat de-a lungul a 8 ani.

Întrebat despre posibilitatea de a retrage bani din Pilonul 3, Armeanu a răspuns:

„Se vor aplica aceleași reguli și pentru Pilonul 3 și pentru Pilonul 4,” reafirmând că și în cazul acestora, retragerea va fi limitată la 30%, iar restul va fi dispus etapizat.

Motivul deciziei și explicațiile ASF

„Inclusiv în legea 204 pentru Pilonul 3 și legea 1 pentru Pilonul 4, în toate aceste legi avem ca obiectiv plata unei sume de bani, unei pensii. Acesta este produsul, de tip pensie”, a explicat vicepreședintele ASF. Acesta a mai spus că fondurile vor fi gestionate în condiții de siguranță, cu focus pe plățile viitoare.