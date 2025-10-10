Argintul a devenit vedeta pieței metalelor prețioase în 2025, înregistrând o creștere de aproximativ 75% de la începutul anului.

Prețurile spot au atins joi un nivel record pentru argint, de 51 de dolari pe uncie troy, depășind pragul istoric de 50 de dolari pentru prima dată din 1980, potrivit CNN.

Investitorii se orientează masiv către active tangibile, precum aurul și argintul, considerate investiții sigure în perioade de incertitudine economică și instabilitate geopolitică.

Printre factorii care au alimentat această tendință se numără temerile privind inflația, tensiunile comerciale și creșterea datoriei publice.

Argintul, alternativa „mai accesibilă” la aur

Creșterea argintului a fost impulsionată de ascensiunea spectaculoasă a aurului, care a depășit pentru prima dată 4.000 de dolari pe uncie troy.

Mulți investitori au ales argintul ca o alternativă mai ieftină și mai sigură.

„Există o mare îngrijorare cu privire la economia globală, iar când se întâmplă acest lucru, oamenii se orientează către active tangibile, precum argintul”, a explicat Michael DiRienzo, directorul executiv al Silver Institute, pentru CNN. „Argintul tinde să urmeze tendința ascendentă a aurului.”

Cererea industrială și deficitele de producție alimentează scumpirea

Pe lângă componenta investițională, argintul are un rol esențial în industrie, fiind folosit în producția de panouri solare, smartphone-uri și centre de date.

„Rolul său dublu de metal industrial și activ de refugiu a amplificat creșterea, făcând din 2025 un an istoric pentru argint”, a declarat Ewa Manthey, strateg în domeniul mărfurilor la ING.

Piața se confruntă și cu un deficit de aprovizionare pentru al cincilea an consecutiv, cauzat de producția minieră stagnantă, în timp ce cererea continuă să crească.

„Cererea puternică și în creștere pentru argint, combinată cu un deficit persistent de aprovizionare, este o rețetă pentru prețuri mai mari”, a spus Peter Grant, vicepreședinte și strateg senior pentru metale la Zaner Metals.

Metalele prețioase, refugiu în fața incertitudinii globale

Creșterea rapidă a aurului în ultimii ani, alimentată de scăderea dependenței băncilor centrale de dolar și de acumularea de rezerve, a stimulat și cererea pentru alte metale prețioase.

În 2025, platină și argintul au depășit chiar performanțele aurului, cu aprecieri de 80% și respectiv 75%, în timp ce aurul a crescut cu aproximativ 51%.

