De către

Banca Națională a României (BNR) a anunțat lansarea, luni, a unei monede din argint dedicate împlinirii a 100 de ani de la nașterea actorului Toma Caragiu.

Piesa aniversară dedicată lui Toma Caragiu este disponibilă la prețul de 620 de lei (exclusiv TVA) și include o broșură de prezentare și certificatul de autenticitate, potrivit BNR.

Pe avers, moneda prezintă o compoziție simbolică dedicată artei teatrale, alături de inscripția „ROMANIA”, valoarea nominală „10 LEI”, stema țării și anul „2025”.

Pe revers, se regăsesc portretul lui Toma Caragiu, numele său și anii de viață „1925 – 1977”.

Autenticitate și ambalare

Monedele sunt livrate în capsule transparente de metacrilat și însoțite de certificate de autenticitate redactate în română, engleză și franceză, semnate de guvernatorul BNR și casierul central.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.