Apple i-a oferit lui Donald Trump o statuie unicat din aur de 24K și sticlă, „Made in USA”

Știrile zileiTech
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
Donald Trump
Foto - Arhivă / Donald Trump

Într-un gest simbolic menit să marcheze extinderea producției Apple în Statele Unite, CEO-ul companiei, Tim Cook, i-a oferit președintelui Donald Trump un cadou inedit: o statuetă din sticlă personalizată, montată pe un suport din aur de 24 de carate, notează The Verge.

Evenimentul a avut loc în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă, unde au fost prezentate planurile Apple privind relocarea parțială a producției în SUA. Statuia, descrisă ca un „obiect unic”, constă într-un disc mare de sticlă cu logo-ul Apple decupat, pe care apare numele președintelui Donald Trump imprimat în partea superioară. În partea inferioară se află semnătura lui Tim Cook, mențiunea „Made in USA” și anul 2025.

Potrivit CEO-ului Apple, piesa a fost realizată din sticlă fabricată de Corning, furnizorul tradițional al Apple pentru iPhone-uri, și a fost proiectată de un fost caporal din US Marine Corps, în prezent angajat al gigantului tech. Baza aurie a trofeului provine din statul Utah.

CITEȘTE ȘI – Planul Microsoft de a „repara” internetul cu ajutorul AI-ului, lovit de o breșă gravă de securitate încă din faza incipientă

Tim Cook este recunoscut pentru abilitatea sa de a menține relații pragmatice cu administrația Trump, chiar și în momente de tensiuni comerciale. După realegerea lui Donald Trump pentru un al doilea mandat, mai mulți directori executivi din industria tech ar fi încercat să emuleze abordarea diplomatică a lui Cook.

Gestul vine pe fondul presiunilor constante exercitate de președinte asupra marilor companii americane, inclusiv Apple, pentru a-și reloca liniile de producție în Statele Unite, sub amenințarea unor noi tarife vamale pentru produsele fabricate în străinătate.

Obiectul simbolizează nu doar colaborarea dintre Casa Albă și Apple, ci și mesajul politic și economic al administrației Trump privind „reindustrializarea” Americii.

Alexandru Stancu
Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
