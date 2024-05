Andrei Caramitru despre Nicușor Dan: “Așa dezastru colosal nu am văzut în viața mea”

Analistul economic Andrei Caramitru, fost consilier al președintelui USR, face un comentariu dur despre prestația lui Nicușor Dan ca primar al Bucuretiului, afirmând că “așa dezastru colosal nu am văzut în viața mea”.

Punctul de vedere al lui Caramitru este cu atât mai interesant cu USR este unul dintre partidele care-l susține pe Nicușor Dan pentru a obține, la alegerile din 9 iunie 2024, cel de-al doilea mandat de primar general. Andrei Caramitru este fiul actorului Ion Caramitru și a fost consilierul lui Dan Barna, în perioada în care Barna era președintele USR.

Iată mesajul postat pe facebook de Andrei Caramitru, în seara de 8 mai 2024:

“Argumentele pro-ND:

– a scos primăria din faliment ca a tăiat costurile. Nu. Costurile sunt cam la fel ca sub firea. Nu poate face investiții – pe 2023 a rămas cu un excedent necheltuit de 971m ron (zice funky citizens nu eu). Practic – încasează taxe (în scădere însă din cauza blocajului generalizat) dar nu e capabil să investească.

– investește însă în țevi ! Da . Sunt 4000km de țevi. Face 40km pe an. În ritmul ăsta – durează 100 de ani. Problema insa e și la CET-uri / in amonte unde habar nu are. Per total remediere reala – zero.

– a cumpărat autobuze ! Da. Însă proiectul a fost scris de firea.

În rest :

– spații verzi – ZERO noi, parcurile existente mai praf cu mult decât acum 4 ani per total

– reconsolidari – mai puține decât firea cu mult (care și așa nu a făcut nimic)

Acuma. De ce totuși e incapabil ? Chestie de management de bază.

– Refuză orice dialog cu oricine. Stă practic singur în birou izolat

– Echipa lui – doar doi oameni care în viața lor nu au avut un job sau activitate (arhitectul șef și managerul general).

– își pierde jumătate din timp singur în tribunale pe diverse spete obscure: stă în sala pe acolo cum făcea când era oengist

– nu poate delega nimic. Deci are zeci de mii de dosare care se acumulează la el pe birou și se holbează la ele.

Mă rog faceți ce vreți. Dar ca management de bază – și dacă iei un șef de depozit sau un șef de raft de la mall – ar face treaba mai bună. Oricine. Așa dezastru colosal eu nu am mă văzut în viața mea. Ghinion … “

Finalul mesajului postat de Caramitru (“faceți ce vreți”) sugerează că acest mesaj se adresează partidelor politice care-l susțin pe Nicușor Dan pentru a obține un nou mandat de primar general. Aceste partide sunt USR, Forța Dreptei și PMP, grupate în cadrul Alianței Dreapta Unită.

Principalii candidați care s-au înscris pentru funcția de primar general sunt Nicușor Dan, Gabriela Firea, Sebastian Burduja și Cristian Popescu Piedone.

