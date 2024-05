Ben Affleck și Jennifer Lopez au probleme în căsnicie, susține o persoană din interior. Cei doi locuiesc în case separate. Cu toate acestea, verighetele sunt la locul lor.

„Jen și Ben au probleme în căsnicia lor”, spune în exclusivitate pentru Us Weekly o persoană din interior despre Lopez, 54 de ani, și Affleck, 51 de ani. „Au început să aibă probleme în urmă cu câteva luni, când Jen a început să se pregătească pentru turneul ei.”

Lopez își va începe turneul “This Is Me … Live” luna viitoare, în Orlando. Turneul vine după lansarea în februarie a celui de-al nouălea album al ei, “This Is Me … Now”, care a fost însoțit de un film intitulat “This Is Me … Now: O poveste de dragoste.”

Jennifer Lopez and Ben Affleck are reportedly heading towards a divorce pic.twitter.com/l3QVBAUU2I — Daily Loud (@DailyLoud) May 17, 2024

“Sunt pe drumuri complet diferite”

„Jen este foarte concentrată pe muncă”, spune sursa pentru Us. „Sunt pe două drumuri complet diferite de cele mai multe ori”.

Sursa adaugă că Lopez a vizitat recent o casă din Los Angeles despre care spune că este destinată ca proprietate de investiții. O a doua sursă notează că Affleck a stat într-un loc din L.A. care nu aparține cuplului.

Por qué la gente quiere fingir sorpresa por los rumores de separación de Jennifer López y ben affleck



Se veían tan feliz 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/re0ng4kXqe — El Relajo (@Larecocha123) May 16, 2024

Cea de-a doua sursă spune, de asemenea, că cei doi nu plănuiesc în prezent să se despartă, în timp ce o a treia sursă notează că cei doi lucrează la relația lor.

Cei doi au fost surprinși purtând verighetele lor, în ciuda zvonurilor că locuiesc separat. Ben Affleck a fost fotografiat recent în Los Angeles, având verigheta la vedere, în timp ce Jennifer Lopez a fost văzută purtând inelul de căsătorie în drum spre un studio de dans.

Această apariție publică a lor, purtând verighetele, vine în contextul în care nu au mai fost văzuți împreună în public din martie, alimentând speculațiile și zvonurile despre o posibilă separare.

Jennifer Lopez și Ben Affleck formează o relație din 2021, după au avut o pauză de aproape două decenii. Inițial, cei doi s-au întâlnit între 2002 și 2004, dar au decis să se despartă. Povestea lor de dragoste a luat o întorsătură neașteptată în 2021, când au decis să reia legătura. Relația lor reînnoită a evoluat rapid, culminând cu o căsătorie surpriză în Las Vegas. Apoi, în iulie 2022, cuplul a avut o ceremonie de nuntă grandioasă la complexul de 87 de acri al lui Affleck, situat în afara Savannah.

Ambii au copii din căsătoriile anterioare. Jennifer Lopez are gemeni în vârstă de 16 ani, Max și Emme, pe care îi împarte cu fostul soț, Marc Anthony. Ben Affleck, pe de altă parte, are trei copii: Violet, de 18 ani, Seraphina, de 15 ani și Samuel, de 12 ani, din căsătoria anterioară cu Jennifer Garner.

Jennifer Lopez a discutat deschis despre relația lor reînnoită în documentarul ei din 2024, “The Greatest Love Story Never Told”. Acest documentar oferă o privire detaliată asupra călătoriei lor romantice, explorând atât trecutul cât și prezentul relației lor. De asemenea, Jennifer a vorbit recent despre povestea lor de dragoste într-o apariție din februarie la Kyle & Jackie O Show din Australia, unde a împărtășit detalii intime și emoționante despre cum au reușit să se regăsească și să își construiască din nou relația.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!