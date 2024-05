Zeljko Kopic, încrezător înaintea barajului cu Csikszereda: „Dinamo este favorită”

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, spune că formaţia sa este favorită în barajul cu divizionara secundă AFK Csikszereda Miercurea Ciuc.

„Suntem într-o formă bună, ne-am antrenat bine în aceste zile. Csikszereda este o echipă bună, are calităţile ei, iar în meciul de luni, în faţa suporterilor noştri, trebuie să fim la nivelul maximum pentru a arăta un fotbal bun. Dinamo este favorită, dar trebuie să arătăm acest lucru pe teren. Cred că finala Cupei României a demonstrat faptul că în Liga a II-a sunt echipe bune. Am văzut şi câteva partide şi am observat că sunt echipe care pot juca la un nivel înalt de intensitate. Csikszereda este bine organizată în apărare, aşa că trebuie să fim la un nivel înalt în ambele manşe”, a afirmat tehnicianul.

Tehnicianul a reafirmat importanța pe care fanii o au în jocurile pe care Dinamo le dispută pe teren propriu. „E bine că jucăm pe Arena Naţională, am înţeles că s-au vândut deja 20.000 de bilete. Aşa că sunt convins că vom avea parte de o susţinere importantă. E important să îi avem alături de fani şi să obţinem împreună un rezultat bun în acest prim meci”, a adăugat el.

Zeljko Kopic nu vrea să se gândească la o posibilă retrogradare, declarând că se concentrează numai pe menţinerea în Liga 1. „Presiunea este aceeaşi la echipă din luna decembrie când am ajuns la Dinamo. Era o diferenţă de puncte şi fiecare meci a fost extrem de important. Sigur că şi aceste ultime două partide se vor juca sub presiune, vor aduce multe emoţii, dar trebuie să învăţăm să gestionăm aceste trăiri şi să avem un joc bun. Eu voi da totul pentru ca Dinamo să rămână în Superligă. Nu vrea să mă gândesc la o eventuală retrogradare, concentrarea mea este numai pe salvare”, a precizat Kopic.

Dinamo întâlneşte divizionara secundă AFK Csikszereda, luni, de la ora 20:00, pe Arena Naţională din Capitală, în prima manşă a barajului de menţinere/promovare în Liga 1.

