Anchetă într-o școală, după ce un elev și-ar fi atacat colegul cu un cuțit

Poliţiştii Biroului Siguranţă Şcolară fac cercetări într-o unitate de învăţământ din Drăgăşani, după ce în urma unei altercaţii între doi elevi, unul dintre ei ar fi încercat să-l lovească pe celălalt cu un cuţit ornamental pentru deschiderea scrisorilor.



“Referitor la incidentul din data de 25 ianuarie a.c., care a avut loc între doi elevi ai unei unităţi de învăţământ din municipiul Drăgăşani, poliţiştii din cadrul Biroului Siguranţă Şcolară efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Drăgăşani”, au transmis reprezentanţii Poliţiei Vâlcea.



Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Vâlcea a precizat că este vorba despre doi elevi de clasa a VI-a care, joi, s-ar fi luat la ceartă şi apoi la bătaie. Ulterior, unul dintre ei, profitând că locuieşte în apropierea şcolii, s-a dus în pauză până acasă de unde s-a întors cu un cuţit pentru scrisori cu care ar fi încercat să-l lovească pe cel cu care a avut conflictul. Băiatul ar fi fost însă oprit de către ceilalţi colegi de clasă, care au reuşit să-l imobilizeze.



“Este un incident regretabil, fiind vorba despre doi elevi foarte buni la învăţătură. Toţi cei implicaţi au fost audiaţi, iar astăzi (vineri, n.r.) am informat şi DGASPC-ul. Se vor constitui comisii la nivelul unităţii şi, evident, la finalizarea anchetelor se vor lua măsuri. Nu se pot tolera astfel de comportamente. Avem atâtea proiecte de prevenire şi combatere a violenţei în şcoli şi cu toate acestea încă avem astfel de incidente”, a declarat inspectorul şcolar general al judeţului Vâlcea, Mihaela Andreianu, citat de Agerpres.

