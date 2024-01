Gorghiu, pe diplome date de Ligia Deca. FOTO

Numele ministrului Justiției, Alina Gorghiu, și cel al instituției pe care o conduce apar pe diplome acordate unor elevi și profesori din județul Argeș, de către șefa de la Educație, Ligia Deca.

Cu toate că pe diplomele acordate, recent, în cadrul unei vizite a Alinei Gorghiu și a Ligiei Deca, apare atât sigla Ministerului Educației (ME), cât și cea a Ministerului Justiției, conducerea Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Argeș spune că a ținut legătura doar cu ME, în vederea întocmirii listelor cu elevii și profesorii care au obținut rezultate notabile la olimpiadele naționale.

“Înainte de vizita doamnei în teritoriu (n.r. – vizita Ligiei Deca) domnia-sa și-a exprimat dorința de a premia elevii care au obținut rezultate deosebite la învățătură și la olimpiadele și concursurile naționale, iar noi, Inspectoratul Școlar, am adunat rezultatele, am anunțat copiii și profesorii însoțitori, care i-au pregătit la olimpiadele naționale, și, așa cum am stabilit împreună cu doamna, la una dintre întâlnirile care au avut loc în județul Argeș – a fost o vizită la trei unități de învățământ – am chemat copiii pentru ca doamna ministru să poată să oficieze această festivitate de acordare a diplomelor. Diplomele au fost făcute de către Ministerul Educației. Nu le-am stabilit noi. Noi decât am ales copiii, să spunem. De fapt, nici nu aveam ce să alegem, doar să-i nominalizăm pe cei care chiar au meritat și au obținut rezultate la naționale”, a declarat, pentru “România liberă”, inspectorul școlar general al ISJ Argeș, Dumitru Tudosoiu.

Întrebat dacă a vorbit înainte de festivitate și cu ministrul Justiției, care semnează de asemenea diplomele, șeful ISJ Argeș ne-a spus: “Nu. Noi am ținut legătura cu Ministerul Educației, numai că vizita a fost comună, la cele trei unități de învățământ”.

Inspectorul general ne-a mai precizat că nu a existat niciun criteriu, la acordarea diplomelor, legat de disciplina Drept sau cunoștințe juridice.

Ce prevede legislația

Legea învățământului preuniversitar nr. 19/2023 precizează la Articolul 218: “(1) Personalul didactic cu rezultate excelente în activitatea didactică, educativă și științifică poate primi decorații, ordine, medalii, titluri, potrivit legii.

(2) Ordinele și medaliile care pot fi conferite personalului didactic din învățământul preuniversitar sunt: Ordinul Spiru Haret clasele Comandor, Cavaler și Ofițer, Medalia Membru de onoare al corpului didactic. Medalia se acordă cadrelor didactice pensionabile, cu activitate deosebită în învățământ.

(3) În afara distincțiilor prevăzute la alin. (2), ministrul educației este autorizat să acorde personalului didactic din învățământul preuniversitar următoarele distincții:

a) scrisoare de mulțumire publică;

b) diploma „Gheorghe Lazăr“ clasele I, a II-a și a III-a;

c) diplomă de excelență, care se acordă cadrelor didactice pensionate sau pensionabile, cu activitate deosebită în învățământ;

d) diploma pentru inovare și digitalizare în educație”.

