Analiză. Atacurile cu drone rusești asupra Ucrainei au scăzut în luna august

Atacurile rusești cu drone pe distanțe lungi asupra Ucrainei au scăzut semnificativ în luna august, arată o analiză AFP publicată luni, în contextul mai multor întâlniri de profil înalt, fără rezultate, menite să pună capăt invaziei Moscovei.

Potrivit datelor publicate de Forțele Aeriene Ucrainene, Rusia a lansat 4.132 de drone pe distanțe lungi în atacuri nocturne în luna august – o scădere de 34% față de iulie, când Moscova a stabilit un record de atacuri cu drone.

În ciuda reducerii generale, atacurile rusești au provocat încă zeci de victime civile. Pe 28 august, armata rusă a lovit Kievul într-unul dintre cele mai grave atacuri cu drone și rachete de la începutul războiului, ucigând 25 de persoane, majoritatea într-o clădire rezidențială. Jurnaliști AFP au surprins rude îndurerate care își plângeau apropiații și îngropau o femeie de 24 de ani și fiica ei de doi ani, victime ale bombardamentului.

De la lansarea invaziei pe scară largă în februarie 2022, Moscova a efectuat atacuri aeriene aproape zilnice cu drone și rachete, marcând cel mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial. Din mai, nu a existat nicio noapte fără atacuri cu drone rusești pe distanțe lungi.

Atacuri tot mai sofisticate

Rusia a lansat, de asemenea, aproximativ 156 de rachete asupra Ucrainei în august, potrivit datelor Forțelor Aeriene Ucrainene. Analiza AFP, bazată pe rapoarte oficiale publicate zilnic de forțele ucrainene, nu include toate atacurile rusești, iar numărul proiectilelor lansate este probabil mai mare.

Unitățile de apărare aeriană ucrainene se adaptează la atacurile tot mai sofisticate, care au crescut ca amploare în ultimele luni. Datele analizate de AFP arată că forțele ucrainene au doborât 83% din dronele și rachetele rusești, cu cinci procente mai puțin decât în iulie.

Scăderea atacurilor cu drone a fost resimțită mai ales în prima jumătate a lunii august, perioadă în care fostul președinte american Donald Trump a găzduit o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin în Alaska, fără a înregistra progrese în vederea opririi războiului. Trump a mai organizat întâlniri cu lideri europeni și cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care continuă să ceară aliaților sisteme suplimentare de apărare aeriană pentru a proteja Ucraina de atacurile rusești.

