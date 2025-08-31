Asasinarea lui Andrii Parubii zguduie Ucraina: Zelenski promite răspuns rapid

Dana Macsim
andrii parubii, fost președinte parlament ucrainean
Sursa: Kyiv Independent/ Andrii Parubii, fost președinte Parlamentul ucrainean

Andrii Parubii, fost președinte al Parlamentului ucrainean și una dintre figurile-cheie ale protestelor din Piața Maidan din 2014, a fost împușcat mortal la Liov, în plină stradă

Președintele Volodimir Zelenski a condamnat uciderea lui Andrii Parubii, politician de prim rang al Ucrainei, în mesajul său video de duminică seară. „Crima a fost planificată cu atenție”, a spus liderul ucrainean, dând asigurări că autoritățile depun „toate eforturile” pentru a-l prinde pe făptaș și pentru a face lumină în acest caz, scrie France Press.

Andrii Parubii, fost președinte al Parlamentului ucrainean și una dintre figurile-cheie ale protestelor din Piața Maidan din 2014, a fost împușcat mortal la Liov, în plină stradă. Atacatorul, încă neidentificat, a deschis focul de mai multe ori înainte de a dispărea. Procurorul general a confirmat că a fost deschis un dosar penal pentru „omor cu premeditare”.

Politicianul avea 54 de ani și era una dintre vocile proeminente ale taberei pro-europene. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile ucrainene caută suspectul.

Crima survine într-un context de intensificare a luptelor în estul și sud-estul Ucrainei. În ultimele 24 de ore, Rusia a lansat un atac masiv cu drone și rachete: 582 de aparate de luptă aeriene au fost trimise spre teritoriul ucrainean, dintre care peste 500 au fost interceptate, însă restul au provocat pagube în mai multe regiuni.

Un atac asupra orașului Zaporojie s-a soldat cu un mort și 24 de răniți, inclusiv trei copii. În replică, armata ucraineană a anunțat că a lovit rafinării din regiunile rusești Krasnodar și Sizran.

