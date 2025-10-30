Francezii sunt în deplină solidaritate cu familie victimelor.

Au trecut zece ani de la tragedia care a dus la căderea guvernului Victor Ponta în toamna anului 2014. Presa a speculat mult pe misterele acestei tragedii. Cu toate că au trecut zece ani de atunci familiile victimelor încă își caută dreptatea. România nici până azi nu a putut aduce la standardele europene spitalele desemnate pentru tratarea celor arși. Și astăzi victimele sunt transferate în străinătate, iar în unele cazuri cu infecții nosocomiale care pun în pericol chiar și spitalele străine care acceptă tratarea pacienților arși veniți din România.

Pe 30 octombrie 2015, incendiul izbucnit în clubul Colectiv, în timpul concertului trupei Goodbye to Gravity, a ucis zeci de tineri și a rănit grav alte zeci. Artificiile folosite în interior au aprins materialele inflamabile de pe pereți, iar în câteva zeci de secunde totul s-a transformat într-o capcană mortală. Dincolo de momentul tragediei, ceea ce a urmat a arătat fragilitatea și lipsa de pregătire a sistemului de sănătate: spitalele din România nu aveau atunci niciun centru complet funcțional pentru tratarea marilor arși, iar victimele au fost îngrijite în condiții improprii, în spitale copleșite și nepregătite.

Mulți dintre tinerii care au supraviețuit incendiului au murit ulterior în spitale din cauza infecțiilor nosocomiale, contractate din mediul spitalicesc. În lipsa igienei, a dotărilor și a dezinfectanților corespunzători, s-a descoperit că spitalele românești foloseau soluții diluate și aveau condiții de igienă extrem de precare. Aceste lucruri au fost confirmate de anchete internaționale și de medici străini care au tratat pacienți transferați din România.

La aproape un deceniu de la Colectiv, România continuă să se confrunte cu aceleași probleme structurale. Nu toate centrele pentru arși promise au fost construite, multe spitale sunt în clădiri vechi, iar personalul medical specializat este insuficient. În continuare, pacienții cu arsuri grave sunt trimiși în străinătate pentru tratament, în lipsa unor unități performante care să le ofere îngrijirea necesară. Subfinanțarea cronică, migrația medicilor și lipsa unei viziuni pe termen lung au menținut sistemul medical într-o stare critică, iar promisiunile făcute după Colectiv s-au stins odată cu atenția publică.

Recent, situația din spitalele românești a revenit în atenție prin cazul Laviniei Vlad, o femeie de 37 de ani care a suferit arsuri grave și a fost tratată timp de 53 de zile la Spitalul Floreasca înainte de a fi transferată în Belgia. Medicii belgieni au descoperit că pacienta era infectată cu mai multe bacterii și ciuperci rezistente, printre care Candida auris, o ciupercă periculoasă și greu de eradicat, asociată infecțiilor nosocomiale. Acest caz a readus în discuție deficiențele grave din controlul infecțiilor din spitalele românești.

Investigațiile recente arată că, în mai multe spitale din București, inclusiv la Floreasca, au fost identificate focare de Candida auris. În secțiile ATI și în centrele pentru arși s-au confirmat zeci de cazuri de infecție sau colonizare. Autoritățile au impus măsuri temporare – suspendarea internărilor, carantină, dezinfectare – dar rapoartele arată că protocoalele de intervenție, izolarea pacienților și dezinfecția completă a mediului nu sunt aplicate uniform. În unele spitale, personalul nu a fost instruit corespunzător, iar infrastructura nu permite separarea reală a pacienților infectați de cei vulnerabili.

Cazul Laviniei Vlad este oglinda unei realități pe care Colectivul a expus-o în 2015 și pe care România nu a reușit încă să o repare. Lipsa investițiilor, subestimarea riscurilor de infecție și indiferența instituțională continuă să transforme spitalele în locuri de pericol. Zece ani mai târziu, în timp ce Franța aduce un omagiu victimelor de la Colectiv, România se confruntă din nou cu consecințele nerespectării propriilor promisiuni. Tragedia nu s-a încheiat odată cu stingerea flăcărilor — ea continuă în fiecare salon în care pacienții luptă nu doar cu boala, ci și cu sistemul care ar trebui să-i salveze.