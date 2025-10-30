Șeful statului a depus o coroană de flori și a aprins o lumânare în memoria celor 65 de tineri care și-au pierdut viața în urma incendiului de acum 10 ani din clubul Colectiv.

Președintele Nicușor Dan a participat joi dimineață la o ceremonie comemorativă dedicată victimelor incendiului din clubul Colectiv, care a avut loc în urmă cu zece ani, pe 30 octombrie 2015.

Șeful statului a depus o coroană de trandafiri albi și a aprins o lumânare în memoria celor 65 de persoane care au murit în urma tragediei, după care a păstrat un moment de reculegere. Ulterior, președintele a discutat câteva minute cu unul dintre organizatorii acțiunii comemorative.

„Zece ani de durere și de lecții neînvățate”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Nicușor Dan a vorbit despre durere, responsabilitate și nevoia de schimbare profundă în statul român.

„Se împlinesc astăzi 10 ani de la tragedia care a schimbat România pentru totdeauna. 10 ani de când 65 de tineri și-au pierdut viața, iar mulți alții poartă încă, în trup și suflet, cicatricile acelei nopți. Zece ani de când o generație a spus răspicat că indiferența și corupția ucid, iar promisiunile fără acțiune devin complicitate.”

Președintele a transmis condoleanțe familiilor victimelor și i-a omagiat pe cei care au acționat atunci pentru a salva vieți:

„Gândul meu se îndreaptă către familiile care nu și-au putut lua rămas-bun, către supraviețuitorii care au transformat suferința în curaj și acțiune civică, dar și către pompieri, medici, oameni obișnuiți, cei care au încercat atunci să salveze vieți.”

„Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat”

În mesajul său, Nicușor Dan a subliniat că tragedia din Colectiv a scos la iveală disfuncțiile profunde ale statului român și lipsa de responsabilitate instituțională.

„Colectiv rămâne oglinda unui stat care nu a funcționat și s-a ghidat de prea multe ori după principiul «merge și așa». O oglindă în care vedem cum legile sunt doar pe hârtie, controalele formale și răspunderea se diluează în birocrație. O oglindă care ne-a arătat aceeași realitate și în cazul altor tragedii din ultimul deceniu.”

El a recunoscut că, deși s-au făcut progrese, România este încă departe de standardele de siguranță și de integritate administrativă necesare.

„Durerea rămâne, dar și datoria de a nu uita”

Șeful statului a evidențiat faptul că, la zece ani de la tragedie, țara încă nu are centre pentru mari arși complet funcționale, iar spitalele continuă să se confrunte cu lipsuri grave.

„Astăzi, România nu are centrele pentru marii arși complet funcționale, multe spitale încă se luptă cu lipsuri acute, problema gravă a infecțiilor nosocomiale a rămas nerezolvată. Promisiunile asumate atunci s-au risipit în priorități trecătoare. Aceste angajamente nu pot rămâne doar material de arhivă.”

În încheiere, Nicușor Dan a făcut apel la acțiune și la responsabilitate civică:

„În memoria celor pierduți, pentru supraviețuitori și pentru generațiile care vin, avem obligația să facem tot ce ține de noi ca astfel de tragedii să nu se mai repete. Zece ani mai târziu, durerea rămâne, dar și datoria de a nu uita și de a nu renunța că putem face o reformă instituțională profundă, care înseamnă adevărata schimbare în bine a României.”

