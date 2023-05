Alexandru Rafila, despre o posibilă grevă generală în Sănătate: „Eu nu am informații legate de asta”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, că nu are nicio informaţie referitoare la o eventuală grevă generală în sistemul de sănătate, adăugând că a avut o întâlnire destul de lungă cu reprezentanţii Federaţiei Sanitas.

„Eu nu am informaţii legate de asta (n.r. o grevă generală). Am avut o întâlnire destul de lungă ieri cu cei de la Sanitas, am ascultat revendicările lor, unele cred că sunt rezolvabile, altele, care persistă de mai mulţi ani, trebuie discutate cu Guvernul şi luată o decizie. În mod evident trebuie să fim cu toţii realişti şi să ţinem cont şi de dificultăţile economice prin care trecem, încât să găsim o soluţie care să permită anumite corecţii pentru modul în care personalul medical este salarizat sau primeşte anumite drepturi, pentru că, să nu uităm, şi acest lucru trebuie luat în discuţie şi să sperăm că nu ajungem într-o situaţie a unui conflict major de muncă”, a spus Rafila la Palatul Parlamentului, întrebat dacă în sistemul de sănătate se va ajunge la grevă generală după ce două federaţii sindicale au anunţat un calendar de proteste legate de salarizare şi de condiţiile de muncă.

Rafila a menţionat că Ministerul Sănătăţii este în permanenţă deschis dialogului.

„Noi avem şi o relaţie constructivă cu sindicatele, dar trebuie să existe o decizie la nivel guvernamental privind soluţionarea acestor revendicări”, a afirmat Rafila.

Lucrătorii din Sănătate vor organiza un miting de protest în Piaţa Victoriei din Capitală în data de 8 iunie, urmând ca la 1 iulie să fie declanşată greva generală, potrivit unui comunicat al Federaţiei Solidaritatea Sanitară.

